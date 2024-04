Serra das Araras é interditada para destombamento de caminhão

Sul Fluminense – A Serra das Araras está interditada neste sábado (20), no sentido Rio de Janeiro, para o destombamento de um caminhão que transportava batatas no Km 229, sentido Rio de Janeiro.

O motorista do caminhão foi levado em estado grave, com lesões na cabeça e nos pés, para o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. ———————–