Serra das Araras é totalmente liberada - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 20:07 horas

Piraí – As pistas, no Km 239, em Piraí, estão liberadas nos dois sentidos da rodovia. Não há mais interdição de faixas no local.

As duas pistas da Rio-São Paulo ficaram interditas por várias horas nesta sexta-feira (10), devido a deslizamentos de terras ocorridos durante a madrugada na Serra das Araras, em Piraí, por causa das chuvas. Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a via, a interdição total aconteceu por volta das 2h; na pista de descida (sentido Rio), ela aconteceu na altura do km 239, enquanto que na pista de subida (sentido São Paulo) o escorregamento se deu no km 243.