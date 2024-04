Serra das Araras: Tande pede intervenção em rodovias e estradas alternativas

Sul Fluminense – Com o início das obras de construção de uma nova pista na Serra das Araras, quem trafega pela Rodovia Presidente Dutra, no trecho da região Sul Fluminense (Piraí e Itatiaia), precisará de rotas alternativas para escapar dos congestionamentos e interrupções no tráfego.

Na quinta-feira (18), o deputado estadual Tande Vieira se reuniu com o presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), Pedro Ramos.

No encontro, que contou ainda com o presidente da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR Sul Fluminense) e diretor do Eixo Mobilidade, Péricles Aguiar, o coordenador do Eixo, Bueno Torrent, e o prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, Tande pediu intervenções em rodovias e estradas da região. O deputado quer facilidade a mobilidade no trecho.

“Essas demandas vão ajudar a diminuir os impactos das obras na Dutra e contribuir com o desenvolvimento econômico da região. A mais urgente é a RJ-149, que liga Rio Claro a Mangaratiba. Quando começar a detonação de rochas na Serra das Araras, teremos diversos períodos de interrupção no fluxo. Temos que oferecer alternativas para os motoristas. Venho lutando por esses investimentos desde que foi anunciada a obra da Serra das Araras”, explicou o deputado.

O investimento de R$ 1,5 bilhão prevê a implantação de 24 viadutos, duas rampas de escape na pista de descida, melhoria em 14 pontos de acesso e a implantação de uma via marginal na pista sul, sentido São Paulo. As obras compreendem um trecho de oito quilômetros por sentido, totalizando 16 quilômetros de extensão, entre o km 225 e o km 233. Neles, serão construídas 93 contenções, oito pontos de ônibus e três passarelas.

Obras

As obras devem durar 52 meses e contarão com mais de 30 canteiros simultâneos, o que vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos. A maior parte da mão de obra será absorvida dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ). A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.

Para implantar a nova estrutura, será necessário o uso de explosivos para detonação de rochas. A intervenção deve durar 29 meses, impactando o tráfego na região, com interdições programadas – em dias e horários específicos – da pista sul, sentido capital paulista. Ao todo, serão 2,5 milhões de metros cúbicos de escavações. Para lidar com uma obra desta magnitude, a CCR vai construir uma Central de Britagem e fará o reaproveitamento dos resíduos gerados na construção.

Veja a lista de pedidos:

➡️ Pavimentação da RJ-143, estrada que liga Amparo até Quatis.

➡️ Construção de um acesso, de uma alça de contorno por fora de Quatis, por fora do Centro do município.

➡️ Ligação de Quatis a Porto Real, com a estrada do Bom Retiro, até a fábrica da Nissan, criando uma alternativa de trânsito entre Resende e Volta Redonda, passando por Porto Real, Quatis e Barra Mansa, sendo também uma alternativa para minimizar os impactos das obras que a Dutra vai passar.

➡️ Asfaltamento na RJ-149, em Rio Claro, que vai até Mangaratiba. Esse trecho vai passar por um serviço emergencial do DER .

➡️ Solicitação de roçada, capina e tapa-buraco na RJ-163, entre Penedo e Visconde de Mauá.

➡️ Solicitação do projeto de pavimentação/ extensão da RJ-151, rodovia em Visconde de Mauá, extensão que vai de Maringá até a Cachoeira do Escorrega, em Maromba.

➡️ Solicitação do projeto e pavimentação da Serra do EME.