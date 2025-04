Serra das Araras terá interdição parcial nesta quarta-feira (16)

Paracambi/Piraí – A concessionária CCR RioSP informa, nesta segunda-feira (14), que os desmontes de rochas para a construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras, na Via Dutra, terão programação diferente nesta semana.

Os serviços ocorrerão apenas na quarta-feira (16), das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra, na altura do km 225, em Paracambi. A pista de descida, no sentido Rio de Janeiro, seguirá liberada e sem alterações para os motoristas.

Na terça-feira (15) e na quinta-feira (17), não haverá interdição na pista de subida (sentido São Paulo) e os desmontes não serão realizados.