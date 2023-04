Serviço de coleta seletiva transforma vidas em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 09:10 horas

Três Rios – Os catadores de materiais recicláveis exercem um papel importantíssimo na coleta seletiva que acontece no município de Três Rios. Estes profissionais são responsáveis pelo recebimento, triagem e destinação correta dos resíduos sólidos gerados localmente, sendo agentes fundamentais no cuidado com o meio ambiente, principalmente no Brasil, onde apenas 4% desses materiais são de fato reciclados.

“Sem o trabalho realizado pelos membros da Cooperativa Recicla Três Rios, os avanços conquistados na gestão dos resíduos sólidos pós-consumo no município seriam completamente inviáveis”, afirma Tamires Lavor, Gerente de Comunicação do Programa. De acordo com Tamires, desde a implantação do Recicleiros Cidades, há 5 anos, o trabalho que envolve uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Recicleiros, as empresas, a população e, principalmente, catadores, reciclam cerca de 20 toneladas de materiais por mês na Unidade de Processamentos de Materiais Recicláveis, Recicla Três Rios, localizada na região centro sul fluminense do estado.

A cooperativa possui, aproximadamente, 18 cooperados, com previsões de ampliação de postos de trabalho ainda em 2023. “Com o Recicleiros Cidades, se tornou possível contribuir com os catadores de forma mais prática. Por exemplo, formalizando e regularizando as cooperativas; atuando no desenvolvimento institucional e governança; na transferência de know-how, contratos e ativos; além da incubação e emancipação das cooperativas”, explica a Gerente.

A iniciativa ajudou a colocar em prática o propósito do instituto Recicleiros, que é: transformar vidas por meio do desenvolvimento social, ambiental e econômico de trabalhadores em condição de vulnerabilidade, dando a cada indivíduo uma real oportunidade de explorar o seu potencial. Como é o caso da Ana Paula Pereira, que também é membro do time de coopera dos da Recicla Três Rios. ”Trabalhei no lixão para levar o sustento para casa. Lá não tínhamos banheiro para fazer nossas necessidades, muito menos um local adequado para me alimentar, como é hoje. Tínhamos que puxar os bags no chão de barro, e nos dias de chuva, dobrava o peso. Hoje temos carrinhos, trabalhamos na esteira triando o material em um local coberto e seguro e com um conforto que não temos como comparar com a época do lixão”, conta Ana Paula.

História parecida tem Sidcley Esteves, presidente da cooperativa, que mudou de vida ao cooperar. ”Para nós que trabalhávamos no antigo lixão, hoje tivemos 99% de melhora. Lá eu perdi as contas de quantas vezes fui furado com agulhas, e não me infectei por sorte. Outra coisa eram os urubus, que perdíamos as contas de quantos eram que dividiam o espaço com a gente. Hoje temos luvas, botas para nos proteger e um espaço seguro para trabalhar”, relata Sidcley.

Ainda de acordo com Sidcley, os cidadãos podem contribuir para que mais histórias como essa venham à tona. ”A população também pode contribuir separando e descartando corretamente os resíduos recicláveis. E, também, incentivando outras pessoas como familiares, amigos e até mesmo vizinhos a separarem para que contribuam com a reciclagem consciente. Deste modo, para os catadores, esta medida representa a possibilidade de um trabalho mais salubre, seguro e com mais qualidade de vida, além de maiores rendimentos posteriores, que permitem emancipação financeira, dignidade e liberdade destes futuros empreendedores”, salienta.

Além disso, a cidade que contribui com o programa de reciclagem também ganha uma série de benefícios, por exemplo, facilita a limpeza urbana, diminui a quantidade de resíduos e aterros sanitários, reduz o risco de contaminação do solo, da água e do ar, além de minimizar os riscos de doenças, entre outros benefícios.