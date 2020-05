Serviço de manutenção é intensificado em Volta Redonda durante o fim de semana

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 14:40 horas

Bairros receberam serviços de capina, roçada, limpeza de bueiros e canaletas, retiradas de entulhos e tapa-buracos

Volta Redonda – O serviço de manutenção, que já é feito diariamente em Volta Redonda, teve reforço durante o fim de semana. As ações aconteceram em diversos bairros da cidade, com recapeamento asfáltico, limpeza de bueiros, capina, reparo, roçada, retirada de resíduos e de entulhos, além de serviços de tapa-buracos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, explicou que os serviços são programados para atender as demandas da população.

– Temos uma programação para atender todos os bairros cidade. Vamos executando o trabalho de acordo com essa programação. O objetivo é manter nossa cidade limpa e bem cuidada – disse o secretário.

Nesse final de semana os serviços foram realizados nos bairros Minerlândia, com a limpeza do córrego e do escadão que fica ao lado do Colégio Bahia; limpeza no entorno do Córrego Secades, na Rua 209, no bairro São Lucas. O local está ganhando, ainda, uma nova contenção das margens, recomposição das muretas e das grades, pintura das placas e guarda corpo, além da limpeza geral do córrego. Essa é uma obra importante, que faz parte do pacote de recuperação de todo trecho municipalizado da BR-393 na atual gestão.

As equipes executaram serviços de roçada, capina, desobstrução da canaleta e varrição na Rua da Maçã, em Três Poços, e a limpeza em cima do terminal de ônibus, ao lado da passarela da CSN, na Vila Santa Cecília. Já nos bairros Belo Horizonte (Rua 6-B) e Volta Grande (Rua, onde tinha um depósito de entulho), foi construído um muro de arrimo.

Também houve continuidade do trabalho de asfaltamento na Rodovia dos Metalúrgicos, com o serviço de fresagem para receber massa asfáltica, no trecho entre o supermercado Spani até a entrada do Shopping Park Sul.

Outros trabalhadores atuaram na recuperação de bueiros, limpeza, roçada e capina em vários bairros da cidade. Todas as regiões receberam atenção essa semana, além de uma grande operação que aconteceu no bairro Nova Primavera.

O prefeito Samuca Silva reforçou a importância de realizar manutenção no município.

– Nossas equipes estão na rua de forma segura, usando os equipamentos de proteção, mantendo distância entre eles e garantindo que a cidade continue a funcionar. Por isso, pedimos que todos continuem em casa. Vamos juntos vencer esse momento difícil de pandemia. Mas para isso preciso da ajuda de todos – pediu o prefeito.

Iluminação Pública

As equipes da SMI também atuaram em um mutirão da iluminação pública nos bairros Vila Santa Cecília, Laranjal, Bela Vista, Nova Primavera e na BR 393. Equipes atuaram também na operação tapa buraco: no Roma, Retiro, Santa Rita do Zarur e Nova Primavera. O bairro Ponte Alta também foi contemplado, durante a semana, com ações de substituição de várias lâmpadas para melhorar a iluminação do local. A ação faz parte do projeto de revitalização das entradas da cidade.