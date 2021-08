Serviço funerário municipal é restruturado em VR

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 11:14 horas

Departamento receberá três veículos novos para atender à população

Volta Redonda- Com o objetivo de melhorar o acolhimento dos usuários e voltar a oferecer todos os serviços à população, desde janeiro deste ano, o departamento funerário da Prefeitura de Volta Redonda passou a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e está sendo reestruturado.

Humanizar o atendimento no Departamento Funerário do município é a meta da nova administração municipal.

Entre as principais ações que estão sendo desenvolvidas estão a compra de três veículos novos para atendimento à população e a revitalização da sede da Funerária Municipal e das capelas mortuárias, na Rua Mário César Di Biase, s/nº, no bairro Aterrado.

O diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, informou que, quando assumiu a coordenação, no início do ano, encontrou fornecedores sem pagamento e até o serviço de entrega de flores interrompido. “Imediatamente, as dívidas foram quitadas e hoje, após nova licitação, o serviço de fornecimento de urnas e flores foi retomado”, contou Paulo Afonso, lembrando que os veículos também passaram por manutenção para voltar a atender os munícipes.

A prefeitura também realizou licitação, em primeiro de julho, para compra de três veículos zero quilômetro para a Funerária Municipal. Os carros serão entregues para o município em cerca de dois meses. O próximo passo será a revitalização das instalações da funerária e das capelas mortuárias. O local vai passar por reparos de infraestrutura e pintura geral.

A estrutura conta com sala de administração, sala de mostruário das urnas e depósito de flores. No segundo pavimento, fica a sala de repouso, refeitório, cozinha, almoxarifado, vestiário feminino e masculino. A Capela Mortuária Isidório Ribeiro é composta por oito boxes independentes e tem estrutura com bancos, bebedouros, banheiros masculino e feminino.

Funerária Municipal funciona 24 horas

A Funerária Municipal funciona dia e noite, por 24 horas, em sistema de plantão. É oferecido serviço de remoção do corpo, tanto em casa, como no hospital, e preparação da urna com ornamentação com flores. O translado dentro do município tem preço único de R$ 80,00 e para fora do município, o preço é calculado pela quilometragem.

O serviço municipal foi implantado em 1987 para evitar abuso na concorrência entre as empresas funerárias que prestavam serviço particular em Volta Redonda na época. “Hoje, o serviço continua sendo prestado com valor abaixo do mercado. O preço da urna mais simples está em R$ 340, pelo menos um terço do valor cobrado pelo serviço privado, mas há modelos que podem chegar a R$ 1,8 mil”, disse Paulo Afonso.