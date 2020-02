Serviços básicos e de emergência funcionarão no Carnaval em Resende

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 11:18 horas

Resende – Os serviços de emergências de saúde e recolhimento de lixo funcionarão normalmente ou em forma de plantão no município de Resende, durante o Carnaval. Já o expediente nas repartições públicas terminará ao final da próxima sexta-feira (21), retornando apenas na quinta-feira da outra semana (27), devido ao recesso do feriado.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz determinou o período de recesso através de um recesso.

Programação

Os atendimentos emergenciais de saúde funcionarão 24 h por dia. Os casos de emergência em adultos serão atendidos no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, como também na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na Grande Alegria.

O Hospital da Criança Albert Sabin funcionará no recesso para atender as crianças. A unidade funciona em anexo ao HME (Hospital de Emergência) e é especializada em atendimentos pediátricos.

Postos de saúde dos bairros e o Hemonúcleo de Resende não funcionarão durante o recesso. As atividades entrarão em recesso na sexta-feira (21), retornando na quinta-feira (27).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população contará com os serviços de remoção de pacientes prestados pela Central de Ambulâncias e pelo Samu, com plantão de 24h.

A Defesa Civil de Resende terá plantão de 24h todos os dias para atender casos de emergência, como queda de árvores e alagamentos provocados pelas chuvas, através do telefone 199.