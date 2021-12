Serviços essenciais funcionarão normalmente em Itatiaia durante recesso de fim de ano da Prefeitura

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:45 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia informa que os serviços essenciais serão mantidos durante o recesso das festividades de Natal e fim de ano. O período de recesso, dos dias 24 de dezembro a 02 de janeiro, foi definido por meio do Decreto Nº 3.804, de 9 de dezembro.

Com o recesso, o expediente normal de atendimento ao público será encerrado às 17 horas desta quinta-feira (23), e será retomado na segunda-feira, dia 3 de janeiro. De acordo com o decreto, as repartições públicas municipais que prestam atividades essenciais e de interesse público não irão encerrar expediente, ficando assegurado o atendimento dos ofícios públicos, considerados de natureza essencial, executados por servidores em missão de urgência, emergência ou necessidades indispensáveis ao funcionamento, como os serviços de saúde e de limpeza pública.

Os serviços essenciais de saúde, como o Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, no Jardim Itatiaia e a Unidade de Atendimento 24 horas de Penedo manterão as atividades. Este ano, os postos de saúde também funcionarão normalmente nos dias úteis, com equipe de plantão em escala de revezamento. Já a campanha de vacinação, entrará em recesso e retornará no dia 3 de janeiro.

De acordo com a secretaria de Obras e Serviços Públicos, o recolhimento de lixo será feito normalmente durante todo o período.

Durante todo o período de festas a Guarda Municipal continuará atuando 24 horas, e além da segurança do patrimônio público estará fazendo o controle do trânsito da cidade. Os moradores podem entrar em contato com a corporação pelo telefone (24) 3352-6752 ou 153, nos quais também poderão acionar a Defesa Civil, em caso de necessidade.