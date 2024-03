Serviços Públicos faz troca de redes de águas pluviais na Rua João Batista, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí realizou a troca da tubulação das redes de águas pluviais, que cortam transversalmente a Rua João Batista, no bairro Oficina Velha, nesta terça-feira (5). Por conta das obras, a via está fechada em ambos os sentidos e o trânsito será deslocado para os bairros Dr. Mesquita, Belvedere e Metalúrgica.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento, as obras são de grande importância para o bairro e comércio local. “Essa é uma obra de emergência de uma galeria que veio a ceder, estando assim totalmente comprometida. É um trabalho de extrema importância, pois os comércios daqui estavam alagados por conta desse problema. Esse é um sistema transversal que faz parte de uma rede de drenagem que recebe água com muita intensidade diretamente do morro da metalúrgica, na Rua Araruama, onde também estamos fazendo um estudo para realizarmos serviços na rede de drenagem do local. Pedimos desculpas aos moradores e deixamos claro o nosso compromisso com sua qualidade de vida”, explicou Rodrigo.

“Sabemos das inconveniências que trabalhos como esses causam em sua fase de realização. Porém, temos que ter a consciência de que esse momento passa e a melhora fica. Tudo que a prefeitura tem feito nos últimos oito anos é centrada no bem-estar da população. Esse é o norte que todo governante deve seguir”, afirmou o prefeito Mario Esteves.

