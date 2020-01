Servidor Municipal e Brigadista de Piraí atuou no resgate na tragédia de Brumadinho há um ano

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 09:32 horas

Marcello de Araújo foi um dos voluntários que ajudou nos resgates das vítimas da tragédia

Piraí – Esta semana completou um ano da tragédia ocorrida em Brumadinho (MG), com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão que resultou em mortes e perda irreparável em questões ambientais. A tragédia demonstrou a solidariedade de voluntários do Brasil e do mundo na esperança de resgatar pessoas desaparecidas, feridas e desalojadas. Um destes voluntário foi Marcello de Araújo, cidadão de Piraí, que é servidor da prefeitura municipal há mais de 20 anos.

Marcello é brigadista voluntário e participou da Brigada Voluntária Brasileira, onde é o inspetor Araújo. Na época, em 2019, ele compôs a equipe que serviu nas atribuições de resgate de pessoas e animais, apoio ao Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Ibama e outros órgãos envolvidos.

– Foi um momento muito difícil e triste com as famílias naquela situação, mas também um trabalho muito gratificante, de poder ajudar e cumprir o nosso lema que é Servir No que For Preciso. Além disso, o trabalho deu base para futuras missões – relatou Marcello.