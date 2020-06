Servidor público suspeito de desviar mais de R$ 200 mil é preso em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 09:28 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (25), em Paraíba do Sul, suspeito de desviar mais de R$ 200 mil dos cofres públicos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é servidor público e foi encontrado dentro de um apartamento, no Centro.

De acordo com os agentes, a quantia foi desviada no período em que o suspeito foi funcionário do setor de tributos da prefeitura do município. Logo após terem sido constatados indícios de fraude, foi feita uma denúncia à polícia.

Contra ele, foi expedido um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão no apartamento onde mora. Durante as buscas, foram apreendidos um carro de luxo e diversos eletrônicos. O suspeito foi encaminhado para a 107ª DP (Paraíba do Sul). A polícia informou que ele vai responder peculato, corrupção passiva e associação criminosa.