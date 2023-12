Servidores ativos da prefeitura de Angra receberão kit natalino

Angra dos Reis – Os servidores ativos em folha de pagamento da prefeitura de Angra receberão kits natalinos com chester, lombo e panetone, que estarão acondicionados em uma bolsa térmica. Os servidores ativos do Saae e os funcionários ativos do município cedidos ao Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (AngraPrev) também serão contemplados.

A entrega está sendo organizada pela Secretaria de Administração e ocorrerá no Estádio Municipal, no Balneário, na segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de dezembro, das 9h às 16h. Na segunda-feira (18), os kits natalinos serão entregues para os servidores com iniciais da letra A a J. Na terça-feira (19), receberão os funcionários públicos com iniciais de K a Z, além dos servidores do Saae e os cedidos ao AngraPrev. Para a retirada, o servidor deve comparecer apresentando RG e CPF.

Segundo a Secretaria de Administração, em caso de excepcionalidade, o kit poderá ser retirado por outra pessoa, mediante a apresentação de uma autorização assinada junto a um documento com foto do servidor, desde que respeitada a data de entrega de acordo com a letra agendada.

Segundo a prefeitura, os kits natalinos serão entregues impreterivelmente nestes dois dias, pois não há local para o armazenamento destes tipos de alimentos.

Aposentados recebem abono natalino

O Angraprev realizou na sexta-feira (15), o último café da manhã com aposentados e pensionistas deste ano. O café é organizado mensalmente, na data de pagamento, como forma de estreitar e manter os laços entre os servidores e entre eles e a Prefeitura de Angra. Desta vez o café foi especial, com comidas típicas de Natal, e marcou o recebimento do abono natalino e da segunda parcela do décimo terceiro.

O encontro reuniu em torno de 80 aposentados e pensionistas. Este foi o primeiro ano em que eles receberam abono natalino, no valor de R$ 682. O benefício, concedido especificamente para aposentados e pensionistas, foi determinado pela Lei nº 4.196, de autoria do prefeito Fernando Jordão (publicada em junho, no Boletim Oficial 1.687). Juntamente com o abono, foi depositada a segunda parcela do décimo terceiro.

A presidente do AngraPrev, Luciane Rabha, e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, participaram da confraternização, parabenizaram os servidores por mais um ano e deram as felicitações de Natal e Ano-Novo a todos.

– O abono natalino surgiu de uma reivindicação de vocês, servidores aposentados. A Prefeitura e o AngraPrev fazem de tudo, dentro da lei e das possibilidades, para atendê-los – disse Luciane Rabha. – Há sete anos fazemos este café. Obrigado a todos por estes sete anos de gestão. Esperamos deixar como legado de nosso trabalho à frente do AngraPrev a responsabilidade com o instituto – completou a presidente.

Quem também falou sobre responsabilidade foi o secretário Cláudio Ferreti. Ele ressaltou a importância da união dos servidores pelo fortalecimento e preservação do instituto. Ferreti também falou sobre o valor do trabalho dos servidores públicos – ativos e inativos – para o município, lembrando, principalmente, da situação de emergência pela qual Angra dos Reis passa.

– Nós, servidores, somos importantes, e nosso trabalho faz a diferença nesta cidade. Como servidores, temos que servir à população, com empatia e de forma humanizada. O poder público precisa pensar nas pessoas com carinho. Não só em nível municipal, mas também os governos federal e do estado. Angra dos Reis tem uma Defesa Civil que é considerada uma das melhores do país e investe em prevenção. Isso fez com que a gente evitasse óbitos nessas últimas chuvas, embora dois tenham ocorrido. Em duas horas, já tínhamos abrigo montado. Essa rápida resposta é fruto do bom trabalho dos servidores – ressaltou o secretário.

Além de se confraternizarem, os servidores aposentados receberam panetones e chocotones. Houve sorteio de brindes, e a brincadeira do inimigo secreto, quando um participante pode escolher o presente de outro. Também foi feita uma retrospectiva de todos os cafés deste ano de 2023.