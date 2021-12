Servidores de Pinheiral recebem segunda parcela do 13º salário

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 13:42 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral encerra o ano honrando mais um importante compromisso com a antecipação da segunda parcela do 13º salário aos seus servidores ativos, aposentados e pensionistas. Os valores estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 14. Segundo a Lei, a quitação do 13º salário é obrigatória até o dia 20 de dezembro.

O pagamento será realizado de forma escalonada nos dias 14 (terça-feira) e 15 (quarta-feira). Na terça-feira, 14, recebem os servidores do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Aposentados e Pensionistas. Na quarta-feira, 15 recebem os demais funcionários. A primeira parcela do 13º foi efetuada em julho.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, atribui a conclusão do pagamento ao bom gerenciamento das contas públicas da sua gestão, que mesmo durante a pandemia e a crise econômica sempre manteve os compromissos em dia.

“O pagamento do 13º salário de 2021, um ano ainda com muitas dificuldades devido aos obstáculos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) é resultado de uma gestão séria, comprometida e que respeita o cidadão e o dinheiro público”, avalia o prefeito Ednardo Barbosa.

“O compromisso com os servidores e com o dinheiro público sempre foram prioridade para o prefeito Ednardo, desde que assumiu a sua primeira gestão, em 2017 e todos nós da sua equipe e secretariado temos nos empenhado para isso”, reforçou o secretário Municipal de Administração, Vagner Machado Soares.