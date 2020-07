Servidores de Resende receberão novos cartões alimentação na próxima segunda-feira

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 16:22 horas

Servidores estatutários que recebem até R$1.450,00 de salário bruto mensal deverão comparecer no Centro Administrativo, de 12h às 18h

Resende – A partir de segunda-feira, dia 27 deste mês, os servidores municipais estatutários de Resende poderão receber os novos cartões alimentação. Eles podem ser retirados no Centro Administrativo da prefeitura, das 12h às 18h.

De acordo com o Secretário Municipal de Administração, Kaio Márcio de Paiva, a mudança ocorre devido ao fim do contrato licitatório com a antiga empresa que prestava o serviço.

– É essencial para a manutenção do benefício que todos os servidores façam a retirada do novo cartão o quanto antes, uma vez que o cartão que era utilizado anteriormente ficará inativo. Os servidores devem ter em mãos um documento de identificação e o recebimento será feito de forma ágil, com a mobilização da equipe da gestão municipal – explicou o secretário.

Condições

A nova remessa, entregue na próxima semana, já faz parte de um novo contrato com outra empresa, igualmente feito a partir de licitação. Para ter acesso ao benefício, o servidor deve ter como salário bruto o valor de até R$1.450,00. Caso o servidor não consiga pegar o cartão durante a semana nos horários estabelecidos, a Prefeitura vai disponibilizar um dia extra para a entrega, no sábado, dia primeiro de agosto, das 9h às 12h.