Servidores de Volta Redonda com mais de 60 anos estão dispensados por 15 dias

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 19:18 horas

Prefeito diz que medida é para proteger funcionários do Covid-19; cirurgias eletivas estão suspensas por tempo indeterminado

Volta Redonda – Os funcionários com 60 anos ou mais estão dispensados de suas atividades laborais, em suas respectivas secretarias ou autarquias, pelo prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. “Essa é uma medida para proteger nossos funcionários que estão na faixa de risco”, anunciou nesta segunda-feira o prefeito Samuca Silva, que já anunciou o fechamento das unidades escolares da cidade por 15 dias.

Outra decisão tomada pelo governo municipal é a suspensão de todos os procedimentos cirúrgicos eletivos nos hospitais públicos, com exceção das cirurgias oncológicas e cardiovasculares, por tempo indeterminado. Os hospitais só realizarão procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência. Samuca Silva também assinou um decreto recomendando a mesma medida aos hospitais particulares da cidade. O objetivo é reduzir a demanda por respiradores, que são essenciais no tratamento dos casos mais graves de infecção pelo Covid-19. Há informações de que diversas mortes que ocorreram na Itália por causa da infecção se deveram à indisponibilidade do equipamento.

-Nosso objetivo é garantir mais leitos hospitalares em caso de um agravamento da situação. Também estamos disponibilizando ao governo do Estado o nosso Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida) onde temos 35 leitos de retaguarda – destacou o prefeito.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, informou que a partir de quarta-feira, dia 18, quatro unidades básicas de saúde terão funcionamento em horário estendido.

“São as UBSFs dos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, que vão funcionar até às 22 horas. O motivo é evitar uma procura excessiva nas unidades de emergência”, declarou o secretário.

O prefeito disse ainda que as atividades do Centro Dia para Idosos, Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares e Centro Dia para Pessoas com Deficiência – CAPD, estão suspensas. Além disso, o programa Melhor Idade em Movimento permanece sendo realizado, entretanto, a orientação é para que pessoas na faixa de risco não compareçam.