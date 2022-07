Servidores de Volta Redonda são capacitados para acolhimento de mulheres negras e LGBTQIA+

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 18:51 horas

Primeiro encontro foi na tarde desta quarta, 20, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no próximo dia 25

Volta Redonda- Para marcar o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra e Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, comemorados no dia 25 de julho, a Prefeitura de Volta Redonda, pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), lançou uma capacitação para servidores públicos sobre o tema. O primeiro encontro reuniu profissionais das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e Saúde (SMS) no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado, na tarde desta quarta-feira, dia 20.

De acordo com a coordenadora da Divisão de Igualdade Racial da SMDH, Juliana Sampaio, a capacitação “Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha: Igualdade e Diversidade” tem como objetivo preparar os servidores públicos para o acolhimento das mulheres negras e LGBTQIA+.

“Vamos promover encontros periódicos com profissionais de todas as secretarias, iniciando pela Smac, Saúde e Educação. Sabemos que esta parcela da sociedade apresenta maior vulnerabilidade em relação às outras e precisamos preparar o serviço público para atende-las com excelência. Com esta capacitação, ajudamos a construir uma cidade antirracista, desconstruindo preconceitos no acolhimento”, falou Juliana.

As palestras da aula inaugural ficaram por conta da assistente social Tatiana Figueiredo Ferreira Conceição, que é especialista em saúde da criança e do adolescente adoecidos e em saúde mental e atenção psicossocial, com atuação em instituição de acolhimento para crianças no município de Itaguaí; da psicóloga Juliana Gomes da Silva, que atua em políticas públicas de assistência social no município de Nova Iguaçu, onde é superintendente de Proteção Social Básica; além da enfermeira Juliana Oliveira, que atua na rede pública de Resende e é ativista em movimentos negros, afro religiosos, políticos, sociais e LGBTQIA+.

Na plateia, as colegas Amanda de Oliveira Gonçalves e Jadi dos Santos, que atuam no setor de Vigilância Sócio Ambiental da Smac, reforçaram a importância da capacitação.

“É importante sensibilizar os servidores no acolhimento à mulher negra e LGBTQIA+”, falou Amanda.

A unidade da Atenção Primária em Saúde Água Limpa I enviou quatro profissionais da equipe. Fabiane Barbosa, Adriana de Andrade Guimarães, Tatiana Momtesso e Michele de Oliveira afirmaram que trabalham na porta de entrada da rede de saúde, onde o acolhimento é ainda mais importante.

“É importante estar atento para receber as pessoas em maior situação de vulnerabilidade para que se sintam acolhidos e inseridos no sistema”, disse Fabiane.

Também participaram do evento representantes do Centro de Cidadania LGBT do Médio Paraíba, que faz parte da rede de assistência social do Estado do Rio de Janeiro; e alunos de psicologia da UFF que fazem o estágio “Cidade, Cultura e Coletivos” e propuseram uma atividade interativa com o público para responderem à pergunta: “Onde essa discussão te toca?”.