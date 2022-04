Servidores de Volta Redonda são orientados sobre sistema de previdência social

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 21:52 horas

Volta Redonda – O programa de capacitação “Fundamentos da Gestão do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)” foi lançado nesta semana para servidores, gestores e conselheiros do VR Previdência. Através da iniciativa da Secretaria Municipal de Administração (SMA), os profissionais serão orientados sobre as mudanças impostas pela Emenda Constitucional 103/19, que altera o sistema de previdência social. O treinamento começou na quarta-feira (27) e segue até esta sexta-feira (29), no auditório da prefeitura.

O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, explicou que o objetivo é adequar a previdência do município à nova legislação que, apesar de estar em vigor desde 2019, ainda não foi regulamentada.

– Essa emenda regulamenta vários aspectos da previdência. Alguns pontos foram autoaplicáveis, outros já deviam ter sido implantados. Agora vamos fazer as adequações à legislação, encaminhar para a Câmara Municipal, e vamos treinar o pessoal para que possa, também, atender os outros servidores – explicou Franco, que participou da abertura do evento.

Após a abertura do secretário, os servidores assistiram a uma palestra motivacional sobre gestão do trabalho em equipes pela manhã, e na parte da tarde, receberam orientações sobre Legislação e evolução dos RPPS. O programa de capacitação conta com palestrantes de fora do governo municipal, incluindo profissionais vindos de outros municípios.

Nesta quinta (28) e sexta-feira (29), o treinamento conta com temas como: Regras de concessão de benefícios previdenciários; Gestão Atuarial e Planos de Custeio; e Investimentos dos RPPS.

Franco destacou os investimentos que vem sendo realizados pela administração municipal para melhoria do VR Previdência, desde quando o prefeito Antonio Francisco Neto reassumiu a prefeitura no início de 2021.

– Por determinação do prefeito Neto, já estamos investindo na reestruturação da previdência. Contratamos tecnologia, um software moderno que faz a gestão previdenciária e folha de pagamento. Também contratamos uma empresa de assessoria que vai dar respaldo jurídico pra gente. É a preocupação do prefeito para garantir o futuro tranquilo dos servidores que tanto contribuíram para o município e hoje se encontram recebendo da previdência – afirmou Franco.