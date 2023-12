Servidores do Saae-VR concluem treinamento de AutoCAD ofertado pelo UniFOA

Volta Redonda – Uma parceria entre a Fundação Oswaldo Aranha – FOA e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda – Saae-VR proporcionou a realização do Curso de AutoCAD LT 2024 para seis funcionários da autarquia, que já trabalham com o software. O curso de AutoCAD pelo UniFOA teve início no dia no último dia 6.

O treinamento se encerrou nesta quinta-feira (21), com a entrega dos certificados de conclusão do curso no campus Olezio Galotti, em Três Poços. O objetivo da capacitação foi aprimorar o sistema AutoCAD para aplicação na autarquia com carga de 40 horas/aula.

Os cursos livres ofertados pelo UniFOA são abertos a todos que tiverem interesse em enriquecer o currículo. Os professores têm muita experiência com os softwares, pois são capacitados e certificados pela AutoDesk, líder global em tecnologia de projetos e criação. A instituição é a única da região Sul Fluminense credenciada pela empresa.

Falando em nome dos colegas, a arquiteta e desenhista Filomena Veloso destacou que a “capacitação foi de excelência, pois o UniFOA faz toda a diferença no aprendizado. O professor Renato nos ofereceu muito mais do que esperávamos, além de termos uma apostila muito completa pra nos ajudar com as dúvidas. Fechamos este ano com chave de ouro, superando as nossas expectativas”.

Responsável por ministrar diversos cursos livres, o professor Renato Donato explicou que os softwares vão sendo atualizados com o passar do tempo, deixando defasada a metodologia que uma empresa trabalha em relação às novas versões, necessitando de qualificações periódicas para se manter no mercado com a qualidade tecnológica renovada.

“O UniFOA oferece as atualizações de softwares com professores que também estão sempre sendo treinados pela AutoDesk. Este curso, por exemplo, ofereceu a esses profissionais ajuda na questão da produtividade, na padronização de documentos, entre outras informações que eles não tinham ideia que o software poderia fazer”, explicou.

Os cursos livres em softwares do UniFOA estão abertos aos bacharéis, acadêmicos e podem ser aproveitados também para quem tem a formação no Ensino Médio. “A única coisa que o aluno precisa ter é o domínio do computador, porque o restante vamos ensinar em sala de aula”, garantiu o professor Renato.

Para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato Senso, professora Rhanica Coutinho, em 2024 a expectativa do setor é aumentar a demanda pela procura dos cursos livres e “estamos preparados para atingir o nível esperado pelos alunos, que é a excelência”.