Servidores municipais de VR têm recesso de 16 a 31 de dezembro

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 11:42 horas

Medida visa conter avanço da doença; decreto estabelece ainda home office nas repartições públicas a partir de 30 de novembro

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva determinou, em novo decreto, de número 16.393, que servidores público deverão exercer suas funções, preferencialmente, em regime home-office, a partir de segunda-feira, dia 30. O decreto estabelece, ainda, recesso de 16 a 31 de dezembro nas repartições públicas, com exceção dos serviços básicos, bem como ações voltadas à Saúde em Regime de Plantão 24 horas e, a Educação, que necessita do cumprimento dos dias letivos e carga horária, além das ações da Guarda Municipal.

A medida, de acordo o novo decreto, foi tomada devido a uma nota emitida pelo Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns, informando que a taxa de ocupação da unidade para enfermaria está em 45,63% (68 pacientes) e UTI registra 77,5% (62 pacientes). Outro item que determinou a decisão municipal é o aumento no número de casos de Covid-19, na Região Médio Paraíba.

O decreto leva em consideração decisão do Congresso Nacional, que reconheceu o estado de calamidade pública, no país, até 31 de dezembro deste ano. A medida visa ainda proteger os servidores públicos, sobretudo, os de grupos de risco, além de precaver os setores públicos a fim de evitar impactos negativos no controle de casos da doença.