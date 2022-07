Servidores municipais vão receber metade do 13º na sexta-feira, em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 15:40 horas

Volta Redonda – A prefeitura irá pagar a metade do 13º salário nesta sexta-feira, dia 15. Ao todo, 11.617 funcionários receberão a primeira parte do salário extra, com investimento de aproximadamente R$ 14 milhões por parte do Poder Público. “A retomada da antecipação do 13º salário só foi possível graças à uma política econômica de austeridade adotada pelo governo, aliada ao comprometimento, responsabilidade e respeito que o prefeito Neto tem com os nossos servidores”, afirmou o secretário de Fazenda, Vinícius Arbach.

Os servidores já receberam outros benefícios. No dia 30 de junho, o governo conseguiu aprovação de dois projetos que garantem melhorias salariais aos trabalhadores do município. Um deles promove a ampliação de 9% para 15% do percentual da arrecadação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) destinada para pagamento da Gratificação de Incentivo à Educação (GIE).

Além disso, foi ampliada a quantidade de servidores atendidos com essa gratificação, passando de cerca de 2,3 mil para mais de 3,3 mil, incluindo também os profissionais no Ensino Fundamental e aplicando aproximadamente R$ 1 milhão a mais por mês dos recursos do Fundeb, aumentando para cerca de R$ 2,5 milhões mensais.

Já o segundo projeto de lei trata do abono complementar a servidores ativos, inativos e pensionistas, definido em acordo entre o prefeito Neto e os vereadores do município. O benefício teve início agora, no mês de julho, e possibilita ganho salarial aos servidores municipais, por meio de ajuste financeiro compatível.

O abono complementar terá valor variável e vai atender os servidores cuja soma de seu vencimento/salário-base mais a gratificação social não alcance o valor de R$ 1.412,00. Serão aproximadamente R$ 700 mil a mais para beneficiar cerca de 4,1 mil servidores.

Gratificação

O décimo terceiro salário completou ontem 60 anos. Equivalente à remuneração mensal, a gratificação natalina foi sancionada em 13 de julho de 1962 pelo então presidente João Goulart.

De autoria do deputado Aarão Steinbruch (PTB-RJ), a Lei 4.090/1962 foi proposta em 1959. Na justificativa do projeto de lei, o parlamentar afirmava que as empresas costumavam pagar gratificações aos funcionários perto do Natal. Segundo ele, a lei consolidaria uma situação que era comum entre os trabalhadores da iniciativa privada.

Em meio a intensas pressões de entidades empresariais e de sindicatos, a discussão durou três anos. A conturbação política do início da década de 1960 também contribuiu para estender a tramitação do projeto. Em 1961, dois anos após a proposição do projeto, o presidente Jânio Quadros renunciou. Em seguida, João Goulart tomou posse, e o Brasil passou a adotar o sistema parlamentarista.

Polêmicas

As entidades empresariais alegavam que a introdução do décimo terceiro salário traria prejuízos para as empresas e provocariam a extinção de empregos. Os sindicatos ameaçavam greve geral e queriam a aprovação da lei, sem emendas, ainda em 1961. Em dezembro daquele ano, uma greve geral chegou a ser convocada em São Paulo, quando os deputados atrasaram a votação por 48 horas. A lei só foi aprovada em segundo turno em 24 de abril de 1962 na Câmara dos Deputados e em 27 de junho pelo Senado.

Curiosamente, o décimo terceiro salário não estava na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), legislação trabalhista promulgada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 1943. As reivindicações pelo décimo terceiro, no entanto, vinham de bem antes. Em 1921, há registro de greves em duas indústrias paulistas com demandas pela introdução de um abono natalino.

O décimo terceiro virou uma ferramenta para impulsionar a economia, garantindo elevados volumes de vendas para a indústria e o comércio no fim de ano. Em 2021, a gratificação injetou R$ 232 bilhões na economia, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).