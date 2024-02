Servidores públicos de Itatiaia terão reajuste salarial em fevereiro

Itatiaia – Os vencimentos dos funcionários públicos da Prefeitura de Itatiaia terão reajuste de 6,97% retroativos a 1°de fevereiro. A revisão geral anual da remuneração dos servidores estatutários, celetistas e servidores do IPREVI (Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia), foi tema de um Projeto de Lei enviado pelo Executivo para a Câmara Municipal. A proposta, após tramitação nas Comissões da Casa, foi aprovada nesta sexta-feira (23) pelos vereadores e já sancionada prefeito Irineu Nogueira, através da lei nº1459/24.

Com a aprovação do percentual, o salário base dos servidores municipais estatutários da ativa e integrante de todos os grupos do quadro permanente do ente municipal será corrigido em 6,97 %. O reajuste incide sobre o valor nominal das funções gratificadas e os proventos dos servidores inativos e pensionistas que possuem paridade e outros benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia.

O percentual também vale para o reajuste do valor nominal da bolsa auxilio dos estagiários, bem como para o salário base do pessoal contratado por prazo determinado em caráter excepcional.

O prefeito Irineu Nogueira destacou que a valorização dos servidores é uma meta. Desde o início de sua gestão, os salários dos servidores já foram reajustados em 12,9%, sendo 5,93% em 2022 e agora 6,97% em 2024. Segundo ele, o percentual concedido é um reconhecimento da importância que o funcionalismo tem dentro da máquina administrativa.

O Chefe do Executivo lembra que o atual momento da economia tem exigido capacidade gerencial dos administradores públicos, diante das dificuldades que a maioria dos municípios brasileiros estão enfrentando no dia-a-dia, para realizar investimentos e arcar com o custeio da máquina pública.

– Em todo o Brasil, segundo a Confederação Nacional de Municípios, mais de 51% das prefeituras estão em sérias dificuldades. O percentual de revisão geral anual da remuneração dos servidores que foi definido reflete nosso compromisso em valorizar o funcionalismo, com foco no equilíbrio fiscal e financeiro da Prefeitura – afirmou.