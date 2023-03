Servidores públicos de Porto Real ganham reajuste de 7,42% - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 16:53 horas

Percentual chega a 22% se somado ao concedido no ano anterior



Porto Real – O prefeito Alexandre Serfiotis sancionou na manhã desta quinta-feira (30), a Lei número 853/2023, que trata da concessão de reajuste aos servidores públicos municipais de 7,42%. A reposição será feita com efeito retroativo a fevereiro de 2023 e já será paga na folha deste mês.

“Políticas de valorização do funcionalismo público vem sendo adotadas em todos os setores da nossa administração, com apoio às atividades de capacitação e novos conhecimentos, com reformas, construções e serviços de manutenção nos bens públicos, tudo para garantir conforto, segurança e aprimoramento daqueles que fazem girar a engrenagem do município nos serviços públicos” – destacou o prefeito, concluindo que qualquer ação de valorização dos servidores acaba sendo revertida em benefício para toda a população e dever ser visto como investimento humano.