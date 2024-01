SES-RJ capacita médicos de Emergência Pediátrica para tratar de casos de dengue

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) dará início, na terça-feira (30), à “Capacitação em Diagnóstico e Manejo Clínico” destinada a médicos que atuam em emergências pediátricas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) infantis no estado. O treinamento integra o Plano Estadual de Combate à Dengue, apresentado recentemente pelo governador Cláudio Castro e pela secretária de Saúde, Claudia Mello.

Ao todo, serão oito encontros, sendo seis para profissionais de emergências pediátricas e UPAs, e dois para os que atuam em UTIs pediátricas. A capacitação visa preparar os médicos para lidar com a dengue, uma vez que muitos não vivenciaram uma epidemia dessa natureza. O foco é reforçar o diagnóstico rápido, o manejo clínico adequado e, assim, evitar complicações, principalmente em crianças.

A primeira semana de capacitação já conta com 600 inscritos, e há vagas disponíveis. A Subsecretária de Atenção à Saúde da SES-RJ, Dra. Fernanda Fialho, ressalta a importância do treinamento para garantir tratamento eficaz e rápido, minimizando riscos de óbitos.

Os encontros, ministrados pelos pediatras Sérgio D’Abreu Gama e Daniella Mancino da Luz Caixeta, abordarão temas como leitos dedicados à dengue, abordagem inicial e tratamento da criança com dengue, regulação do paciente, reconhecimento de formas graves e diagnóstico da dengue.

As turmas para médicos de emergências e UPAs pediátricas ocorrerão nos dias 30 e 31 de janeiro, e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Já para os médicos de UTIs pediátricas, os treinamentos serão nos dias 20 e 22 de fevereiro.

As inscrições estão abertas não apenas para médicos da rede pública, mas também para profissionais de instituições privadas.

Os cursos serão presenciais e acontecerão no auditório da SES-RJ, localizado na Rua Barão de Itapagipe 225, no bairro do Rio Comprido, Rio de Janeiro.