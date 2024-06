Sesc Barra Mansa abre inscrições para a colônia de férias

Barra Mansa – O Sesc Barra Mansa abriu as inscrições para a colônias de férias, no período de 16 a 26 de julho. As inscrições para comerciários e seus dependentes será do dia 11 a 16 de junho. Já do dia 18 a 23 de junho para quem possui convênio com o Sesc. E a partir do dia 25 de junho, as inscrições iniciam para o público em geral.

As vagas são limitadas, as inscrições variam entre R$ 170 e R$ 336, e devem ser feitas diretamente na unidade.

Serão exploradas dinâmicas motivacionais, de autoestima e respeito ao próximo, experimentações de modalidades olímpicas e paralímpicas, oficinas, atividades recreativas, jogos, atividades culturais, entre outras atividades.

“Nesta edição, vamos trabalhar com ações que estimulem as crianças a valorizarem suas características pessoais e incentivar o respeito aos traços do próximo. O objetivo é estimular as habilidades pessoais, melhorar a relação com o outro e estimular diferentes inteligências na solução de problemas do cotidiano”, acrescenta a diretora de Esporte e Lazer do Sesc RJ, Patrícia Amorim.