Sesc Barra Mansa apresenta espetáculo sobre poeta Solano Trindade

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 14:45 horas

Barra Mansa – A peça teatral ‘Negra Palavra | Solano Trindade’, que celebra a vida e a obra do poeta pernambucano, será apresentada nesta quinta-feira (11), às 19h, no Sesc Barra Mansa. Os ingressos têm preços populares: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia, para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional).

Solano Trindade é uma referência fundamental na luta por igualdade no país, tendo fundado diversos movimentos negros entre os anos de 1930 e 1960. O espetáculo foi selecionado pelo Edital de Cultura SescRJ Pulsar.

Após temporadas com plateia lotada nos teatros Sesc Tijuca, Poeira e Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio, a peça criada pelo Coletivo Preto e pela Companhia de Teatro Íntimo, em 2019, foi adaptada no ano seguinte, durante a pandemia, para o formato online, sendo exibida em festivais digitais pelo mundo. Por essa versão foi premiada no 15º Prêmio APTR na categoria Jovem Talento – Prêmio Manoela Pinto Guimarães pelo elenco, além de ter sido indicada na categoria Espetáculo Adaptado ao Vivo.

Na contramão dos estereótipos criados para objetificar e discriminar pessoas negras, a peça ‘Negra Palavra | Solano Trindade’, recupera a trajetória do poeta, trazendo para a cena suas múltiplas vivências: a infância em Pernambuco, colorida pela sonoridade das feiras populares e pela ancestralidade do maracatu; a militância em diversas cidades do Brasil, como cidadão negro em um país racista, lutando pela paz e contra a fome; e sua experiência como homem, entregue ao amor e ao cuidado da família.

Encenada originalmente por 10 atores, todos homens negros, na montagem atual o elenco traz uma nova adaptação. Um dos artistas fez a transição de gênero e agora uma atriz faz parte do elenco, representando ainda mais as múltiplas faces de Solano. O elenco é formado pelos atores Adriano Torres, André Américo, Eudes Veloso, João Manoel, Jorge Oliveira, Léa Cunha, Lucas Sampaio, Raphael Elias, Rodrigo Átila e Thiago Hypólito. Classificação: 12 anos.