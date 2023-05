Sesc Barra Mansa divulga programação de cinema para maio

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 13:42 horas

Barra Mansa – O Sesc Barra Mansa promove em maio mais uma edição do CineSesc, com sessões de cinema gratuitas. Com o tema ‘Narrativas do Olhar’, a mostra deste mês reúne obras que têm sua narrativa conduzida a partir do olhar e dos sentimentos de suas personagens – ora dialogando com o cinema de gênero, ora se aproximando do cinema experimental.

As sessões acontecem ao longo deste mês em 13 unidades do Sesc RJ, dentre as quais a de Barra Mansa. Confira a programação:



Um dos destaques da mostra é o filme brasileiro ‘No Coração do Mundo’

Foto: Divulgação – Embaúba Filmes

Sesc Barra Mansa

Sábado, 06/05 – às 15h

First Cow – A primeira vaca (2021)

Gênero: Ficção

Direção: Kelly Reichardt

Ano: 2021

Nacionalidade: EUA

Classificação: 12 anos

Sinopse – Em 1820, um cozinheiro solitário e habilidoso viaja para o território do Oregon, onde conhece um imigrante chinês que também busca criar sua fortuna. Logo, eles se unem em um perigoso esquema para roubar leite de uma premiada vaca local – a primeira e única em todo o território.

Sábado, 13/05 – às 15h

No coração do Mundo

Gênero: Ficção

Direção: Gabriel Martins e Maurílio Martins

Ano: 2019

Nacionalidade: Brasil

Classificação: 16 anos

Sinopse – Na periferia de Contagem, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem a Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.

Sábado, 30/05 – às 15h

O Funeral das Rosas

Gênero: Ficção

Direção: Toshio Matsumoto

Ano: 1969

Nacionalidade: Japão

Classificação: 18 anos

Sinopse – Tóquio, anos 60. A nova estrela do Bar Genet é a ícone transgênero Eddie, cuja confiança ameaça a madame do local, Leda, mas atrai Gonda, o dono do bar, a colocando em uma perigosa intriga. Apresentado em versão restaurada, O Funeral das Rosas é uma obra fundamental da nouvelle vague japonesa e do cinema LGBTQIA+. Essa releitura original de “Édipo Rei” influenciou diretamente o clássico “Laranja Mecânica” de Stanley Kubrick. O diretor Toshio Matsumoto dobra e distorce o tempo como Resnais em “O Ano Passado em Marienbad”, criando uma obra original e marcante na história do cinema mundial.

Sábado, 27/05 – às 15h

Última Cidade

Gênero: Ficção

Direção: Victor Furtado

Ano: 2020

Nacionalidade: Brasil

Classificação: Livre

Sinopse – João, montado no seu cavalo Cruzeiro, e na companhia de um andarilho chamado Tahiel, adentra uma grande cidade do nordeste brasileiro para enfrentar aquele que tomou suas terras e acabou com sua família.