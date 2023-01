Sesc Barra Mansa recebe atividades no fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 08:31 horas

Barra Mansa – O Sesc Barra Mansa segue recebendo atividades gratuitas voltadas para toda a família, aos sábados e domingos, até o dia 12 do mês que vem, das 10h às 17h. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui apresentações musicais com artistas da região, oficinas e torneios de diferentes modalidades esportivas.

– O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa – comemorou o presidente da Fecomércio RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro), Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Confira a programação Sesc Verão 2023 no site: www.sescrio.org.br