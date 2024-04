Sesc Barra Mansa recebe espetáculo de dança ‘À Margem’

O espetáculo aborda as tensões raciais pelas quais passaram em suas vidas, entendendo quais as possíveis interseções em suas trajetórias – que ecoaram e se tornaram presentes em seus fazeres. O relato artístico de cada um serve como um convite para que o espectador vivencie uma nova perspectiva poética através do atravessamento provocado pela junção dessas artes.

Barra Mansa – O teatro do Sesc Barra Mansa recebe, nesta quinta-feira (4/4), às 19h, o espetáculo de dança ‘À Margem’, com três artistas performáticos negros independentes que apresentam os resultados de uma investigação realizada por meio de experimentos corporais e musicais, baseados em experiências individuais.