SESC BM recebe espetáculo sobre ancestralidade negra - Diário do Vale

Barra Mansa – O SESC Barra Mansa apresenta nesta quarta (1) o espetáculo “Memórias de Uma Maré Cheia”, com direção e texto de Thaís Ayomide. O projeto reúne artistas que, através da dança, poesia, fotografia e música, levam o público à reflexão sobre o lugar da memória como um processo de resiliência construído pelo corpo negro através das vivências de mães pretas. “Memórias de uma Maré Cheia é um grito contra intolerância religiosa, contra as violências que marcam corpos pretos, contra as ausências das nossas histórias nos espaços de poder, contra tudo aquilo que impossibilita o nosso corpo de existir em segurança”, resume Thaís.

Serviço:

Memórias de Uma Maré Cheia

SESC Barra Mansa

Endereço: Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom, Barra Mansa – RJ

Data e horário: Quarta-feira, dia 1, às 19h.

Classificação: 12 anos