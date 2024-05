Sesc BM recebe peça ‘Pluft, o fantasminha’

Barra Mansa – A Companhia PeQuod Teatro de Animação apresenta, neste domingo (2), no Sesc Barra Mansa, o espetáculo ‘Pluft, o fantasminha’, adaptação do livro homônimo de Maria Clara Machado. A peça infanto-juvenil está sendo apresentada em unidades do Sesc Rio de Janeiro através do Projeto Sesc Pulsar e está prevista para às 15h.

Sob a direção de Miguel Vellinho, o público é convidado a dar asas à imaginação para acompanhar a aventura do fantasminha que morre de medo de gente. Pela primeira vez, a história é contada com bonecos inspirados em mangás e animes infantis.

Com quase 150 apresentações, a montagem se inspira na cultura oriental para contar a história do fantasma mais famoso do teatro brasileiro. Ganhou os prêmios APCA em São Paulo e CBTIJ no Rio de Janeiro. A peça conta com recursos especiais de iluminação via Wi-Fi, desenvolvidos pelo iluminador Maurício Fuziyama. Os ingressos variam entre R$5 e R$10 reais.

Confira a ficha técnica: ‘Pluft, o fantasminha’

Texto: Maria Clara Machado

Dramaturgia e adaptação: Cia PeQuod – Teatro de animação

Direção: Miguel Vellinho

Classificação: livre

Duração: 45 minutos

Sesc Barra Mansa |Teatro | 15h| 02/06

A Cia PeQuod Teatro de Animação é uma companhia carioca com 25 anos de atuação que se dedica ao teatro de animação, que aposta na interseção de linguagens como um de seus diferenciais. Desde sua fundação, vem aprofundando experiências que têm resultado numa cena arrojada e de renovação para o desenvolvimento da linguagem do Teatro de Animação, refletindo uma aproximação entre o Cinema, a Performance, a Dança e a Cultura pop contemporânea.