Sesc Paraty realiza Festival Mutuá e celebra a tradição das máscaras na arte

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 19:25 horas

Paraty – Teatro, música, performance, trocas de experiências e, o mais importante, promover o encontro entre a tradição, artistas de diferentes localidades e público. Todas essas ações poderão ser conferidas até dia 25 de setembro no Polo Sociocultural Sesc Paraty durante o Festival Mutuá.

Em sua primeira edição, o Mutuá contará com participação de mais 15 artistas e grupos, entre eles: Ilú Obá de Min, Odacy Oliveira, Cia Biwã, Metre Jubileu e Davi Cananea, Mafalda Pequenino, Adriana Aragão, Ratão Diniz, Negrizu, entre outros. Para além do fazer artístico, todos os participantes estão unidos por fazerem da máscara – dos mais diferentes formatos e estilos – um potente canal de expressividade.

Sobre o festival

O Mutuá nasce da relação entre pesquisadores das artes cênicas e artistas da cultura popular, a partir do mapeamento de manifestações tradicionais. O verbo mutuar significa troca recíproca, empréstimo, escambo. Como, nesta proposta, as tradições e saberes populares estão no centro dessa troca, deixamos a palavra fluir e se tornar Mutuá – distanciando-se da grafia original e chegando mais perto do nosso modo de falar.

Os eixos centrais desta primeira edição do Mutuá são o mascaramento, a teatralidade e a corporeidade na cultura originária que legitimam a identidade cultural brasileira. E, neste sentido, Paraty tem tradição com linhagens de artesãos, careteiros e mascareiros, cujo trabalho artístico é a confecção de máscaras que fazem parte da identidade cultural da cidade.

Programação

22 de setembro – quinta-feira

10h – 12h | Performance “Si-pó” com Odacy Oliveira – Largo Santa Rita

18h – 20h | Proséa – roda de conversa com Mafalda Pequenino, Adriana Aragão e Juliana Manhães (mediação Dudude Herrmann) – Unidade Sesc Santa Rita.

23 de setembro – sexta-feira

18h – 20h | Proseá – roda de conversa com Davi Cananea, Ratão Diniz e Negrizu (mediação Daniela Carmona) – Unidade Sesc Santa Rita

20h – 21h| Performance Cazumbaria com Juliana Manhães – Largo Santa Rita

24 de setembro – sábado

10h – 12h | Cortejo “Nossas vozes nossos cantos” com Ilú Obá de Min – Centro Histórico – Centro Comercial.

14h – 18h | Oficina de Percussão com Beth Beli – (Unidade Santa Rita)

18h – 20h | Proséa – roda de conversa com Odacy Oliveira e Jubileu (mediação Fabianna de Mello e Souza) – Unidade Sesc Santa Rita

20h – 21h | Intervenção artística “Silêncio 20/21” com Negrizu – Largo Santa Rita

25 de setembro – domingo

10h – 12h | Cortejo “Nossas vozes nossos cantos” com Ilú Obá de Min – Centro Histórico – Beira Rio)

18h | Cortejo Final com todos os integrantes – Saída do Cortejo: Largo Santa Rita

Serviço

Festival Mutuá | Programação é gratuita

Quando: até 25 de setembro

Onde: Unidade Sesc Santa Rita e vias públicas do centro histórico de Paraty