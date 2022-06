Sesc RJ assume o teatro Rosinha de Valença e reativa importante equipamento cultural do Sul Fluminense

Matéria publicada em 23 de junho de 2022, 18:30 horas

Fechado há 21 anos, o espaço passa a integrar a maior rede de teatros do estado e ganhará programação cultural regular, com atividades em diversas linguagens artísticas

Valença – Depois de 21 anos fechado, o Teatro Rosinha de Valença será reaberto nesta sexta-feira (24) para uma cerimônia oficial que marca a cessão do equipamento cultural pela Prefeitura ao Sesc RJ. A instituição assume a gestão do espaço, ocupando-o com atrações das mais diversas linguagens artísticas, como espetáculos de teatro, dança, circo, shows musicais, exposições, exibições de filmes e atividades literárias.

A atividade desta sexta-feira é reservada para autoridades, imprensa e convidados, mas a partir do dia seguinte o local já estará disponível à população com programação todas as sextas e sábados sempre com ingressos a preços populares ou gratuitos. Neste sábado (25), o Teatro recebe o espetáculo “De férias no sítio”. No próximo fim de semana (1 e 2/7), as atrações são a peça “Kid Morengueira” e o musical ‘Sambinha” (confira abaixo as próximas programações).

Assumindo o teatro, o Sesc RJ poderá estender a Valença projetos importantes no calendário cultural nacional, como o Festival Sesc de Inverno. Este ano, o evento, que tradicionalmente era realizado na Região Serrana e Três Rios, será ampliado para 12 municípios – e Valença está entre eles, devido à reabertura do teatro. A programação do Festival será divulgada em breve.

Ilustre valenciana da MPB dá nome ao teatro

Com capacidade de 170 lugares, o agora Teatro Sesc Rosinha de Valença foi fundado em 1987 e recebeu esse nome em homenagem a Maria Rosa Canellas (1941-2004), conhecida como Rosinha de Valença. Nascida no município, a violonista, cantora e compositora é considerada uma das matrizes instrumentais da Bossa Nova tendo feito parcerias musicais e cantado e tocado ao lado de nomes como Baden Powell, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Nara Leão, Miúcha, João Donato, Ivone Lara, entre outros.

Rede Sesc de Teatro

Sob administração do Sesc RJ, o equipamento cultural passa a integrar a maior rede de teatros do estado do Rio, agora com 22 salas em todas as regiões fluminenses. Além da experiência na gestão de teatros e na formação de técnicos e artistas, a instituição é reconhecida pelo seu protagonismo como fomentadora das mais variadas linguagens artísticas e também pelo trabalho de democratização da cultura.

Serviço

Teatro Sesc Rosinha de Valença

Av. Professora Silvina Borges Graciosa, 44 – Valença

Espetáculo “Dé férias no sítio”

Sábado (25/6/2022) – 17h

Duração: 45 minutos

Direção e preparação Mímica – Álvaro Assad

Elenco: Marcio Moura e Álvaro Assad

Grátis*

Classificação livre

*Distribuição dos ingressos será 30 minutos antes: 16h30

SINOPSE

De Férias no Sítio

Uma pantomima Literária, livremente inspirada na obra de José Bento Monteiro Lobato, esta pantomima, marca registrada do Centro Teatral Etc e Tal, subverte a leitura do espectador apresentando através da técnica corporal da mímica os personagens criados por um dos maiores escritores brasileiros de literatura infanto-juvenil. Pedrinho sai em férias e tem um árduo caminho a percorrer até o Sítio de sua avó, onde se envolve em hilariantes confusões ao sair para uma caçada onde depara-se com o temível e arteiro Saci.

Peripécias corporais e linguagem ágil fazem com que o público assista a versão do Etc e Tal, para os personagens tão famosos e estigmatizados criados por Monteiro Lobato. Com cenários e figurinos de Raquel Theo, baseado nos desenhos e traços dos movimentos mímicos do ETC e TAL, e com o fundo neutro, com cores primárias fortes, criam um ambiente para as ações mímicas levarem o imaginário do pequeno espectador nesta encenação.

PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES

1/7 – 20h

Kid Morengueira (Teatro)

14 anos

2/7 -17h

Sambinha (Teatro)

Livre

08/07 – 20h

Gustavo Boná – “Eu” (Música)

Livre

09/07 – 17h

Camerata de violões de Três Rios (Música)