Sesc RJ leva programação de verão com esporte, cultura e lazer para Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 16:27 horas

‘Projeto Sesc Verão’ será realizado entre os dias 14 de janeiro e 12 de fevereiro no município



Foto: Divulgação/ SESC RJ

O ‘Projeto Sesc Verão’ chega à região Sul-Fluminense com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família na cidade de Barra Mansa. Entre os dias 14 de janeiro e 12 de fevereiro, o evento irá promover uma programação gratuita e acessível para toda população, incluindo apresentações musicais com artistas da região, oficinas e torneios de diferentes modalidades esportivas. O evento será realizado na unidade Sesc Barra Mansa, na Avenida Tenente José Eduardo, 560, no bairro Ano Bom. As atividades serão realizadas no horário de 10h às 17h, com entrada gratuita.

Neste ano, as atividades presenciais voltam em sua totalidade para os mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. “O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, a alegria, o bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Sesc Verão 2023

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o Sesc RJ confirmou a realização, entre os dias 13 de janeiro e 12 de fevereiro, do Sesc Verão 2023. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove intensa programação gratuita e acessível, com diversas atividades voltadas a toda a família, incluindo modalidades esportivas, culturais e ações de assistência social. Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Confira a programação no site www.sescrio.org.br