Sesc RJ realiza projeto para ONGs do Estado

Rio de Janeiro – Estão abertas as inscrições para a edição 2024 do projeto Sesc RJ Voe, que promove uma trilha de formação e aceleração para organizações sociais. A chamada pública foi lançada nesta quinta-feira (11), na cerimônia de encerramento da última edição do programa, realizada no ano passado. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de abril, pelo formulário online disponível em https://forms.office.com/r/tRaRRANimJ.

O programa oferece formação, mentorias, vivências, com o objetivo de aprimorar a gestão de ONGs e estimular a captação de recursos. Além disso, a iniciativa busca fomentar o networking entre as organizações e promover parcerias estratégicas que potencializem seu impacto social.

Serão selecionadas até 30 organizações sociais do estado, com CNPJ ativo, e em atividades nos últimos 5 anos. A instituição ou organização selecionada deverá ter disponibilidade para participar de encontros presenciais semanais no Sesc Ramos por cerca de três meses na primeira etapa do projeto.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 26 de abril, no site do Sesc RJ (sescrio.org.br). As aulas estão previstas para iniciar em 8 de maio.

O projeto é dividido em 3 etapas: na primeira, as instituições selecionadas participarão de uma série de capacitações e de encontros estratégicos que fomentem o networking. Serão abordados temas como planejamento estratégico, finanças, monitoramento e avaliação de projetos, captação de recursos e técnicas de pitch (apresentação verbal concisa de uma ideia). As participantes que finalizarem essa fase ganharão a produção de um vídeo institucional de suas organizações e o Selo Coruja.

Na segunda etapa, dentre as participantes que receberam o Selo Coruja, cinco serão selecionadas para receberem mentorias especializadas em comunicação, com a elaboração de um plano e produtos de comunicação, além de uma mentoria em soluções tecnológicas para suporte na implementação de tecnologia e inovação. As organizações que finalizarem essa fase receberão o Selo Harpia.

Na etapa final, duas participantes que se destacarem por seu aproveitamento e progresso ao longo do projeto serão selecionadas por uma banca para receberem apoio e acompanhamento contínuo do Sesc RJ. Essas organizações receberão o Selo Águia.

Cerimônia celebra capacitação de organizações

A chamada pública foi lançada na cerimônia de encerramento da edição 2023 do projeto, realizada na última quinta-feira (11), na sede da Fecomércio RJ, no Flamengo, Zona Sul do Rio. O evento contou com a participação das organizações que participaram da trilha de formação no ano passado. Cinco chegaram à etapa final, e duas obtiveram o Selo Água, a Capacitrans e a Sim! Eu sou do Meio e continuarão sendo acompanhadas pelo Sesc RJ. Conheça mais sobre as 5 iniciativas finalistas abaixo:

A Capacitatrans atua uma instituição de capacitação empreendedora e profissionalizante para pessoas LGBTIQAPN+, com foco no combate a estigmas e vulnerabilidades, e pela defesa de direitos, através das qualificações diversas e ampliação da visibilidade das pessoas transsexuais. A instituição tem unidades em Santa Teresa e Senador Vasconcelos, no Rio.

Já a Casa Semente, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, atua para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e seus familiares em situação de vulnerabilidade social por meio da educação integral, do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento comunitário. Atende, atualmente, a 85 mulheres, que tem seus filhos matriculados em projetos da casa e que participam do programa de empreendedorismo social.

O Instituto LAR atua, desde 2016, na cidade do Rio de Janeiro, para apoiar o processo de reinserção social de pessoas em situação de rua. Sua missão é resgatar a dignidade, a cidadania, e a identidade social dessa população. A sigla LAR significa levante, ande e recomece, indicando que cada cidadão tem o potencial de se reerguer, retomar o controle de sua vida e iniciar uma nova caminhada em uma trajetória digna.

O Museu do Graffiti, localizado na Pavuna, Zona Norte do Rio, é uma instituição sem fins lucrativos que preserva e exibe arte urbana, incluindo grafite, dança, música e outros elementos culturais. Foi fundado por André Rongo, ex-pichador, e atua com coleta e reaproveitamento de resíduos, sustentabilidade, educação ambiental e arte urbana.

A organização Sim! Eu sou do Meio está localizada no território que já foi considerado o mais perigoso da Baixada Fluminense, a Rua do Meio. Atende crianças, adolescentes e jovens e mulheres em vulnerabilidade social em 10 comunidades da região. Utiliza os recursos da cultura, educação, esporte e qualificação profissional e, transversal a essas atividades resgate da história e memória ancestral através dos quintais produtivos com as mulheres e crianças para diminuição das desigualdades e injustiças sociais.