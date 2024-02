Sesc Três Rios abre serviço com mamografia, Papanicolau e consultas de psicologia e nutrição

Três Rios – O Sesc RJ abriu um Espaço Sesc+ Saúde na sua unidade de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense. Trata-se de um ambiente multidisciplinar voltado à prevenção em saúde onde são oferecidos exames de mamografia e Papanicolau, para detecção precoce dos cânceres de mama e de colo de útero, e atendimentos clínicos de psicologia e nutrição.

O serviço começou a operar na última terça-feira (20), com a oferta de exames e consultas a preços populares (entre R$ 10 e R$ 60). Não é necessário encaminhamento médico. O paciente, contudo, será avaliado por uma enfermeira da unidade, conforme orientação do Ministério da Saúde. Os agendamentos podem ser feitos diretamente no local (Rua Nelson Viana, 327 – Nova Três Rios) ou pelo telefone (24) 2252-6325, de terça-feira a sábado, das 8h às 17h.

A mamografia é indicada a mulheres entre 50 e 69 anos e, no caso do equipamento do Sesc, é acessível e adaptada a Pessoas com Deficiência (PcD). Já o Papanicolau é recomendado para a faixa dos 25 a 59 anos. Em breve, o exame de ultrassonografia da mama também será oferecido à população. A unidade pode realizar cerca 1.600 exames por ano, contribuindo com a redução da fila de espera por exames e laudos no estado.

Os atendimentos clínicos de psicologia e nutrição, por sua vez, são destinados a pessoas a partir dos 16 anos. O paciente não precisa apresentar encaminhamento médico para as consultas com os profissionais.

Serviço

Espaço Sesc+ Saúde Três Rios

Sesc Três Rios: R. Nelson Viana, 327 – Nova Três Rios

Serviços oferecidos: exames de mamografia e Papanicolau e atendimentos clínicos de psicologia e nutrição

Agendamento das consultas e exames: (24) 2252-6325, de terça-feira a sábado, das 8h às 17h.