Sesc Verão 2024 em Barra Mansa contará com diversas atrações na unidade do município

Barra Mansa – O Sesc RJ preparou uma grande programação gratuita do Sesc Verão 2024, que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. Em Barra Mansa, atividades começam no dia 20 de janeiro.

A unidade Sesc RJ do município receberá diversas atrações como a clínica esportiva de Frescobol com o campeão mundial Vinícius e Luiz Negão (03/02, às 14h, livre) e a clínica esportiva de vôlei de praia com o bicampeão olímpico Giovane Gávio (04/02, às 14h, livre); shows musicais na Área da Piscina com apresentações de talentos regionais, sempre às 15h, de Sara Lanchine (21/01), grupo Som da Gente (28/01) e Cecília Reis (04/02); a intervenção artística “Ondas da Alegria” (31/01 e 01º/02, das 09h às 11h, livre), que apresentará uma dupla muito animada de banhistas que circulará pelo espaço, interagindo com o público, brincando e orientando acerca da importância dos cuidados com a pele, hidratação e alimentação adequada no intenso calor do verão; oficinas (20, 21, 27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h às 15h, livre) “Sabor Fresco”, sobre sucos funcionais e sacolés de ervas naturais, e “Escudo Solar”, com dicas de aplicação do protetor solar e sua eficácia na proteção dos raios solares nocivos; e relaxamento e bem-estar com aplicação de massoterapia através quick-massage (20, 21, 27, 28/01/2024 e 03, 04/02/2024, das 10h às 15h, livre).

O público ainda poderá aproveitar os espaços “Família” (20, 21, 27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h às 17h, livre), com jogos de salão, brincadeiras recreativas, atividades esportivas, educativas e culturais, com o objetivo de integrar a programação de férias com ações de verão para toda a família; “Verão Divertido” (20, 21, 27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h às 17h, livre), com muito esporte, recreação e atividades socioeducativas; “Verão Radical” (20, 21, 27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h às 17h, livre), com Muro de Escalada e Slackline como ferramenta de desenvolvimento de raciocínio lógico, capacidade de observação, com toda a segurança necessária; e visitar a exposição “Sesc+ Sustentabilidade – O Clima Pirou!” (até 04/02, das 09h às 21h, livre), uma reflexão sobre o que está acontecendo com o clima do nosso planeta.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será “Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br.