Sesc Verão 2024 em Paraty conta com programação especial na Praia do Pontal e Praça da Matriz

Paraty – O Sesc RJ prepara programação gratuita do Sesc Verão 2024, que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. A cidade de Paraty, na Costa Verde, é uma das contempladas com o projeto, que acontece por lá nos dias 20 e 21 de janeiro, em dois pontos importantes da região. A programação está sujeita a alterações.

A Praia do Pontal abrigará a Arena Sesc Verão 2024, que receberá diversas atrações com o intuito de proporcionar ao público orientações, informações e práticas integrativas, além de estimular a adoção de bons hábitos para uma melhor qualidade de vida. Entre os destaques, vivências esportivas de Basquete com Leandro Discreto (20/, às 14h, livre), primeiro atleta profissional de 3×3 do país; e de Frescobol com o campeão mundial Vinícius Lira (21, às 14h, livre). A agenda musical contará shows do músico Lenine (20/01, às 20h, livre, na Praça da Matriz), que promete colocar todos para cantar e dançar ao som de seus grandes sucessos; e do grupo percussivo de maracatu “Tira o Mofo” (21, às 15h, livre, na Praia do Pontal), coletivo fundado em 2016, na cidade de Paraty, que transmite e perpetua a cultura popular do maracatu, originária de Recife/ PE, tendo realizado diversas apresentações em festas populares na cidade, como a FLIP, Festa da Santa Cruz de Tarituba, Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, além de diversos carnavais, cortejos, entre outros.

A Arena Sesc Verão 2024 ainda contará com uma extensa programação, nos dias 20 e 21, no horário das 10h às 17h, como os espaços destinados ao Lazer e Família, com atividades físicas de forma descontraída, brinquedos infláveis aquáticos, que estimulam o equilíbrio e agilidade, atividades esportivas, educativas, culturais e lúdicas por meio de jogos e brincadeiras, todos com a proposta de integrar a programação de férias com ações de verão para toda a família; apresentação do musical “Som de Verão” (no dia 20 será às 19h), com ritmos que embalam o verão em uma performance do Grupo Rio Show Live Tamborzão; instalação interativa “Você Sabia? Jogo da Memória Juventudes”, com curiosidades sobre os direitos sociais da juventude, baseado no Estatuto da Juventude, com perguntas e respostas a fim de socializar informações relevantes, bem como despertar interesse sobre assuntos que permeiam os jovens; oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”, com o objetivo de oportunizar experiências e despertar o interesse dos jovens em aprender novas técnicas que possam ser lucrativas; e a exposição “Verão com Saúde: A Tríade Dourada do Bem-Estar”, que convida o público a uma experiência vibrante e interativa, explorando duas estações distintas que celebram o verão e promovem o bem-estar holístico – “Escudo Solar”, com dicas de aplicação do protetor solar e sua eficácia na proteção dos raios solares nocivos, e “Sabor Fresco”, sobre sucos funcionais e sacolés de ervas naturais, além de degustação de misturas deliciosas que nutrem o corpo durante os dias quentes de verão. Todas as atrações têm classificação livre.

O espaço também receberá a intervenção circense “Próxima Estação: Verão!” (21, às 11h, 14h e 15h, livre), em que duplas de palhaços vão percorrer a Praia da Pontal com números circenses e bastante improvisação, provocando interações com o público; e o Lounge Saúde, com orientação em saúde e tenda expositiva com acupuntura, meditação e movimento guiado, quick massagem, baralho integrativo, mapa anatômico de medicina chinesa, e demais informações.

O tema de 2024 será “Sesc Verão é para todos!” com uma programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

“O Sesc Verão, como um todo, tem uma enorme importância, e para a Região da Costa Verde traz perspectivas positivas para o comércio e turismo, os dois fomentos que mais geram emprego na região. Este projeto promove o desenvolvimento regional e social, além de aquecer a economia e movimentar o turismo. Essa ação, oferecida pela Fecomércio RJ através do Sesc RJ, reforça a importância do Sistema, além de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos. Somos muito gratos ao Sistema pela parceria”, declara o presidente do Sicomércio da região, Essiomar Gomes.

PARATY

Leandro Discreto – Basquete, 20/01, às 14h, na Praia do Pontal

Lenine, 20/01, às 20h, livre, na Praça da Matriz

Vinícius Lira – Frescobol, 21/01, às 14h, na Praia do Pontal

Confira, abaixo, a programação completa:

Praia do Pontal

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Espaço Lazer

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Espaço Família

20/01, às 19h, e 21/01, das 10h às 17h, livre – Apresentação musical “Som de Verão”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

20/01, às 14h, livre – Vivência esportiva de basquete com Leandro Discreto

21/01, às 14h, livre – Vivência esportiva de frescobol com Vinícius Lira

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Instalação interativa “Você Sabia?”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Campanha “Documente-se” (sobre os caminhos para retirada de documentos que são fundamentais para o exercício da cidadania)

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Instalação “Longeviver” (sobre o processo de envelhecimento das pessoas através da estimulação do exercício cognitivo)

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

21/01, às 11h, 14h e 15h, livre – Intervenção circense “Próxima Estação: Verão!”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Instalação de artes visuais “Cromática”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – ACT – Instalação Ambiência e Acessibilidade

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – ACT – Oficinas de Tinkering

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – ACT – Oficinas Roda das Invenções

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – ACT – Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

20 e 21/01, das 10h às 11h, livre – Sesc+ Sustentabilidade: Limpeza de Praia

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Exposição interativa: “Verão com Saúde: a Tríade Dourada do Bem-estar”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

20 e 21/01, das 10h às 17h, livre – Saúde em Exposição no Verão

20 e 21/01, das 10h às 15h, livre – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)

21/01, às 15h, livre – Grupo Percussivo de Maracatu “Tira o Mofo”

Praça da Matriz

20/01, às 18h, livre – “Momento Boom” (recreação antes do show)

20/01, às 20h, livre – Show do cantor Lenine

Cidades que recebem o Sesc Verão 2024:

Angra dos Reis

Barra Mansa

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Duque de Caxias

Guapimirim

Macaé

Mangaratiba

Maricá

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraty

Petrópolis

Quissamã

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Francisco do Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

Teresópolis

Três Rios

Valença

Volta Redonda