Sesc Verão RJ traz diversas atividades para Barra Mansa e Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 16:14 horas

Barra Mansa/Volta Redonda – O Projeto Sesc Verão 2023 segue com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família em Barra Mansa e Volta Redonda, aos sábados e domingos, até o 12 de fevereiro. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui apresentações musicais com artistas da região, oficinas e torneios de diferentes modalidades esportivas.

“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Sobre o Sesc Verão 2023

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o Sesc RJ confirmou a realização, entre os dias 13 de janeiro e 12 de fevereiro, do Sesc Verão 2023. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove intensa programação gratuita e acessível, com diversas atividades voltadas a toda a família, incluindo modalidades esportivas, culturais e ações de assistência social. Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto.

Confira a programação: www.sescrio.org.br

FESTIVAL DE SKATE

11 e 12/2 | Sábado e Domingo, 10h às 17h | LIVRE | GRÁTIS

Venha andar em uma super pista de skate e enfrentar os obstáculos do skate street. Se você nunca andou de skate, chegou a hora de experimentar o esporte febre dos últimos jogos olímpicos. Festival e experimentação com a orientação de professores experientes na modalidade. Skate, Skate adaptado, Recreação, Grafiti, DJ e muita energia na estação mais quente do ano!

Presenças Confirmadas às 14h

11/02 Felipe Nunes – Skatista paraolímpico bi amputado

12/02 Caren Feitosa – Campeã Etapa Continental do Crail World Cup. Atualmente está entre as melhoras atletas da modalidade Street do país!

Unidade Barra Mansa, dia 11 e 12/02

ESPAÇO LAZER

11 e 12/2 | Sábado e Domingo, 9 às 16hs | LIVRE | GRÁTIS

Ambiente propício para a prática de atividade física de forma descontraída, com Brinquedos Infláveis (Tobogã, Futebol de Sabão, Cama Elástica e High Jump) e aquáticos (Pula-Pula, Stand Up). Equilíbrio, agilidade e muita diversão para toda a família!

ESPAÇO FAMÍLIA

11 e 12/2 | Sábado e Domingo, 9 às 16hs | LIVRE | GRÁTIS

Ambientes com jogos de salão, brincadeiras antigas, atividades esportivas, educativas e culturais, integrando a programação do verão para toda a família!

SAÚDE É O QUE INTERESSA!

11 e 12/2 | Sábado e Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Aulões de modalidades esportivas (Pilates, Ioga, Ritmos) como forma de proporcionar ao público experimentação das modalidades ofertadas pelo Sesc. As intervenções acontecerão ao longo do dia, em diversos momentos.

VERÃO DIVERTIDO

11 e 12/2 | Sábado e Domingo, 10 às 16hs | LIVRE | GRÁTIS

Muita energia e alegria em iterações recreativas que aproximam ainda mais as pessoas na estação mais quente do ano. Socialização, bem-estar e diversão para todos através de gincanas, estafetas, desafios e novas experiências.

STAND UP PADDLE

11/2 | Sábado, 13h | LIVRE | GRÁTIS

O Stand Up Paddle é um esporte aquático nascido do surf com raízes modernas no Havaí, onde os praticantes ficam em pranchas que flutuam na água e usam um remo para se impulsionarem.

SOM DE VERÃO

12/2 | Domingo, 13h30 às 15h30 | LIVRE | GRÁTIS

Para esquentar ainda mais essa estação do ano levamos ao público Som de verão, grupos da região são convidados a apresentar um repertório cheio de swing e energia para não deixar ninguém parado.

ESPAÇO ZEN

12/2 | Domingo, 10 às 17hs | LIVRE | GRÁTIS

Espaço para massagem terapêutica aproveitando o clima de praia com o objetivo de levar conforto e relaxamento ao público.