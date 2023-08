Sete mil pessoas vão participar do desfile do Sete de setembro em VR

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda começou a preparar o Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro, que vai comemorar os 201 anos da Independência do Brasil. As festividades iniciam às 8h na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência. Logo em seguida, às 8h30, o desfile começa na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado.

Neste ano, cerca de sete mil pessoas vão representar 35 instituições, além das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Esporte e Lazer (Smel), de Saúde (SMS) e da Pessoa com Deficiência (SMPD), e a Fundação Beatriz Gama (FBG), que vão trazer os projetos desenvolvidos em cada pasta. A Secretaria Municipal de Educação (SME) traz representantes de todas as 39 escolas da rede; e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), vem com os cinco colégios, o projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, a “Academia da Vida” e o Centro de Qualificação Profissional (CQP).

O 7 de Setembro em Volta Redonda, além do desfile a pé, conta com os pelotões motorizados. O primeiro, responsável pela abertura do desfile, é formado pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o programa “Segurança Presente”, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMPD), a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Já o fechamento das comemorações fica por conta do Clube de Antiguidades Automotivas, os karts do Kartódromo Internacional e o Jeep Clube de Volta Redonda. Além deles, desfilam 100 ciclistas de cinco grupos do município e 100 cavaleiros do Clube Hípico de Volta Redonda.

Durante reunião realizada nesta semana no auditório da prefeitura, ficou definida a ordem do desfile, que será dividido em quatro fases. A Banda e o Coral Municipal são os primeiros a entrar na avenida; seguidos do grupo de Jeep Resistência Off-Road, que homenageia os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial. Além do pelotão motorizado, também estão na primeira fase o Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti Colégio Cívico Militar, a SMS, o Grupo de Escoteiros 14º, 22º, 53º, a Smel e o Grupo Cosplay.

A segunda fase é formada pela SMPD, a Apae Volta Redonda, a FBG, a SME e a Fevre. Na terceira fase estão a Smac, o Ciep Gloria Roussim Guedes Pinto, o Colégio Presidente Roosevelt, o Ciep 484 – Toninho Marques, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Colégio Batista Brasil, a Escola Firjan Sesi / Senai, a Escola Técnica Pandiá Calógeras, e a Fanfarra Ex-Alunos da ETPC. A quarta etapa, que encerra o evento, une o segundo pelotão motorizado aos ciclistas e cavaleiros.

De acordo com a coordenação do evento, a cerimônia vai contar com uma estrutura voltada para quem vai desfilar e para o público.

“Durante a reunião com representantes das instituições que vão desfilar, foi frisada a necessidade de fazer um evento mais compacto, mais ágil e mais atrativo para o público, sem perder o brilho das edições anteriores. O objetivo é garantir mais conforto para quem desfila e para o público”, ressaltou um dos coordenadores do evento, que é organizado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Ernesto Carboni.