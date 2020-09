Setembro amarelo orienta prevenção ao suicídio

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 09:43 horas

Barra Mansa – A exemplo de todos os anos, o tema suicídio ganha espaço durante o Setembro Amarelo, que este ano, porém, em função do distanciamento social vai ocorrer de forma virtual, por conta da pandemia de Covid-19.

Em Barra Mansa, o Nasf (Núcleo de Atendimento à Saúde da Família) programou lives (transmissões ao vivo) com psicólogas do órgão. Os eventos serão nos próximos dias 24 e 25, às 15 horas, com abordagem de temas que evidenciam o pós-coronavírus, o enfrentamento à violência doméstica e aos abusos sexuais, o desemprego e o uso de álcool e outras drogas.

De acordo com a coordenadora do Nasf, Maiara de Oliveira Maia, também foram programadas duas atividades presenciais, que seguem as regras recomendadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara de proteção facial e higienização das mãos.

“No dia 10, que é a data oficial de combate e prevenção ao suicídio, às 13 horas, vamos realizar o plantio de sementes de girassóis na Clínica da Família do bairro Vista Alegre. A atividade envolverá pacientes em atendimento pelo Nasf. Já no dia 15, às 10 horas, o plantio acontece no PSF do distrito de Nossa Senhora do Amparo. No decorrer de setembro, vamos utilizar a Sala de Espera para conversar sobre o tema com os pacientes de todas as unidades de saúde de Barra Mansa”.

A psicóloga do Nasf, Fernanda Moreira, explicou que o girassol foi escolhido como símbolo da campanha do setembro amarelo, que tem como objetivo abrir o diálogo e alertar a sociedade sobre o suicídio e a valorização da vida.

“O girassol busca o sol, seguindo a sua luz insistentemente porque precisa dela para crescer e florescer. Às vezes, o sol se esconde atrás das nuvens. Neste momento, a planta se esforça para encontrar a luminosidade de que tanto necessita. Essa relação retrata um pouco dos desafios da pessoa que luta pela vida, e muitas vezes se abate diante dos obstáculos. Nossa missão, nestes casos, é ajudar esses indivíduos e encontrarem a luz e a permanecerem firmes, mesmo nas situações adversas”, detalhou a coordenadora.

Atendimentos – Os serviços de psicologia ofertados pela rede municipal, através do Nasf, podem ser agendados nas unidades de saúde dos bairros, de segunda à sexta-feira, entre 8 e 17 horas.