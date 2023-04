Setor atacadista puxa lista de pedidos de incentivos fiscais para se instalar no Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 09:58 horas

Setor representa 57% dos processos deferidos com base na Lei Nº 9.2025/20, que instituiu regime diferenciado de tributação para o atacadista

A análise de incentivos fiscais para empresas com interesse em atuar no estado do Rio de Janeiro pode gerar cerca de R$ 1,7 bilhão em investimentos nos próximos cinco anos. Desde o início do ano, foram deferidos pela Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE) 49 processos que podem resultar em mais de 3 mil empregos para a população fluminense. O principal segmento beneficiado com a análise de incentivos, nest primeiro trimestre, foi o atacadista, representando 57% dos processos deferidos com base na Lei Nº 9.2025/20, que instituiu regime diferenciado de tributação para o setor atacadista.

– Estamos sinalizando às empresas, nacionais e internacionais, que o Rio de Janeiro é o destino certo e confiável para investimentos que irão gerar emprego e renda para a população – afirma o governador Cláudio Castro.

A Comissão é formada pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Casa Civil e Fazenda. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, a análise é feita com critérios rigorosos, com transparência, tendo como base as legislações vigentes e respeitando os pareceres dos órgãos de controle.

– O trabalho da CPPDE é fundamental para fomentar o crescimento econômico sustentável, dando oportunidade para manter a expansão de empresas que já atuam no Rio de Janeiro e para a implantação de novos empreendimentos – explica o secretário Vinicius Farah.