Setor cervejeiro aquece o mercado e fortalece a região

Sul Fluminense – Com mais de 20 cervejarias artesanais na região Sul Fluminense, a CervaSul (Associação dos Produtores de Cerveja Artesanais do Sul Fluminense), está apostando em eventos de médio e grande porte para aquecer o mercado e gerar mais empregos na região. Atualmente, o ramo é responsável por uma média de 250 empregos no sul do estado e produz cerca de um milhão de litros de cerveja anualmente.

O empresário Leandro Ajuz, presidente da CervaSul, afirma que, nesta época do ano, a estratégia para as cervejarias artesanais é diminuir os custos para acompanhar a demanda da temporada, um pouco mais baixa. “É a época mais difícil e desafiadora. A economia do país parada e, para quem trabalha com produtos de valor agregado maior, fica mais complicado. O consumidor acaba optando por sair menos de casa para se divertir, e grande parte das vendas do setor é em bares e restaurantes”, afirma Ajuz.

O presidente ainda lembra que diversos eventos são organizados na região por associados, prefeituras e outras entidades durante estações menos quentes. Por isso, aposta em festivais e eventos nas cidades da região. O mês de maio já contou com a ‘Piraí Beer Fest’, na Praça da Preguiça, e entre os dias 23 e 26 deste mês acontecerá a ‘Mayfest’, na Praça Brasil, em Volta Redonda – evento que não é organizado pela entidade, mas que terá a participação de empresas que são suas associadas. Ainda neste mês será realizado o ‘Mauá Beer Fest’, que terá início no dia 30 de maio e terminará no dia dois de junho. Já no mês de julho, será realizado o ‘Festival da Paranoide’, em Volta Redonda.

Rio Grande do Sul

O presidente da CervaSul ainda disse que as enchentes no Rio Grande do Sul não devem afetar a produção no Sul Fluminense, uma vez que a matéria-prima utilizada não vem do estado. “Os maiores produtores de malte nacionais estão no Paraná ou em Taubaté (SP). O lúpulo, que é o outro ingrediente, a maioria é importada ou, se for nacional, está plantado na Serra da Mantiqueira, Serra de Petrópolis e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, para insumo de cerveja, a cadeia não é tão afetada, não. Os mais afetados são as cervejarias que se encontram lá”.

Mercado de cerveja emprega mais de 2,5 milhões de pessoas

Em nível nacional, o Brasil bateu mais uma vez o recorde no número de cervejarias registradas. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o país registrou um aumento de 6,8% no número de estabelecimentos do meio. Este é o maior patamar da história do país.

O MAPA publica anualmente o “Anuário da Cerveja”, que traz análises acerca do setor cervejeiro no Brasil. Segundo a publicação, ao fim de 2023, 1.847 estabelecimentos estão registrados no Brasil. De acordo com Márcio Maciel, presidente-executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o anuário é uma importante ferramenta para o poder público entender as particularidades do setor, responsável por 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e que emprega mais de 2,5 milhões de pessoas.