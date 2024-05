Setor energético é a nova aposta para economia do Estado

Estado do Rio – Os projetos de energia e sustentabilidade do Governo do Rio de Janeiro, como atrativos para a instalação de empresas e indústrias no Rio de Janeiro, foram temas do Summit Valor Econômico Brazil-USA, nesta quarta-feira (15), em Nova Iorque. O governador Cláudio Castro enumerou as principais políticas públicas para o setor, elaboradas para tornar o estado cada vez mais competitivo e a economia fluminense fortalecida.

No painel “O poder dos estados e das cidades”, Castro falou sobre as novas perspectivas de desenvolvimento em áreas como economia verde, economia do mar, infraestrutura e logística. Atualmente, o governo está desenvolvendo um projeto-piloto de eólica offshore, uma vocação natural do Rio de Janeiro, que conta com 636 km de extensão de litoral, o terceiro maior do país.

“O Rio de Janeiro caminha para se consolidar como protagonista na diversificação da matriz energética no Brasil. Saímos na frente, com a formação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento de um projeto-piloto que irá impulsionar projetos de eólicas offshore, para a produção de energia a partir do vento em alto-mar. O programa será financiado com verbas de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação. São recursos que as empresas de petróleo e concessionárias de energia são obrigadas a investir, em projetos inovadores, correspondente a 1% da receita bruta dessas empresas”, explicou o governador.

Mais de 60 empresas e associações dos segmentos de óleo, gás, logística portuária, geração de energia e indústrias aderiram ao trabalho. A estimativa da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) é de que, para cada MegaWatt instalado de eólicas offshore, são criados 17 empregos. Considerando os 30 GW de projetos que estão em processo de licenciamento no IBAMA, o potencial de geração de empregos no Rio seria de aproximadamente 510 mil vagas de trabalho diretas e indiretas.

Também participaram do painel os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Pará, Hélder Barbalho, do Paraná, Ratinho Junior, do Mato Grosso, Mauro Mendes, e o secretário de Fazenda do município de São Paulo, Luis Felipe Arellano. A mediação foi da diretora de redação do Valor Econômico, Maria Fernanda Delmas.