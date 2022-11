Setor Juventude da diocese realiza DNJ no domingo

Matéria publicada em 5 de novembro de 2022, 09:52 horas

Barra do Piraí- Neste domingo, dia 6, o Setor Juventude da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda promoverá na Paróquia São Benedito, em Barra do Piraí, o Dia Nacional da Juventude (DNJ).

De acordo com a diocese, as inscrições estavam abertas até o dia 27/10 através do link, mas já encerraram. Jovens a partir dos 16 anos são convidados a participar do DNJ que, será missionário.

“Neste ano do Centenário Diocesano, vamos realizar um DNJ missionário com a participação de representações de todas nossas comunidades. Estamos organizando a acolhida de todos com muita alegria”, disse o Padre Thiago Signorini, Assessor do Setor Juventude.

O tema deste ano do DNJ será “e o Verbo se fez carne” (Jo 1, 14), que, segundo a CNPJ, “chama a atenção para a presença do Ressuscitado que caminha entre nós e que nos traz ‘palavras de vida eterna’ (Jo 6,68), que nos ensinam como viver com Deus, conosco e entre nós”. O subsídio apresenta em três encontros preparatórios, motivações e ações concretas que fortalecem o protagonismo juvenil diante de muitas situações desafiadoras, mas que podem ser transformadas em Cristo.

O que é o DNJ?

O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985 (Ano Internacional da Juventude, ONU) como uma atividade permanente da CNBB que é realizada nas dioceses de todo o país. Com total apoio dos pastores de nossa Igreja, o DNJ quer celebrar a vida dos (as) jovens de forma alegre, descontraída e comprometida com a realidade social em que vivem, tendo como base a Pessoa e a Mensagem de Jesus Cristo.