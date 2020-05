Setores do comércio retornam nesta segunda-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 08:39 horas

Volta Redonda – Alguns setores do comércio retornam a partir desta segunda-feira (04) em Volta Redonda, após o prefeito Samuca Silva assinar um decreto (confira na íntegra) que disciplina o retorno das atividades, condicionado ao cumprimento de metas e de regras estabelecidas em acordo com o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio). O acordo, que foi homologado pela justiça, permite flexibilização gradual do comércio. Para que os setores funcionem, o município precisa respeitar os seis eixos, que são estes:

– O número de casos suspeitos de Covid-19 não aumente mais do que 5% (cinco por cento) por mais de 2 (dois) dias seguidos;

– O número de leitos ocupados no Hospital de Campanha localizado no Estádio Raulino de Oliveira não ultrapasse 60% (sessenta porcento) de sua capacidade;

– O número de leitos ocupados de UTI/CTI destinados pelo Município em seu Plano de Contingência especificamente ao tratamento de casos suspeitos ou confirmados não ultrapasse 50%;

– Os grupos de risco devem permanecer em isolamento social;

– O uso de máscaras continua sendo obrigatório;

– As aglomerações continuam sendo proibidas.

Caso ocorra o descumprimento de um destes eixos, o comércio será fechado mais uma vez.

Confira o que retorna nesta segunda-feira:

Grupo 1 – Horário: 24h (a troca de turnos ou o horário de início e término das atividades diárias, excluído o horário de almoço, não poderão coincidir com os horários de início e término das atividades do comércio em geral e prestação de serviços ao consumidor)

Setores – Indústrias em geral, Transporte, Armazenagem e Correio, Atividades de vigilância, segurança e investigação, Água, Esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, Eletricidade e gás, Agricultura, Pecuária, Produção florestal

Grupo 2 – Horário: 8h-17h

Setores – Serviços para edifícios e atividades paisagísticas, Comércio por atacado, reparação de veículos

automotores e motocicletas

Grupo 3 – Horário: 10h-19h (atendimento em mesas ou balcões)

Setores – Serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, Informação e comunicação, Comércio de veículos automotores e motocicletas, Bares, restaurantes, centro gastronômicos e lanchonetes, com a utilização das mesas pelos consumidores de forma intercalada “mesa sim, mesa não”, observando a ocupação máxima de 30% (trinta por cento), sendo permitidos os serviços de entrega à domicílio “delivery”, “Drive-Thru” ou a entrega aos consumidores de produtos embalados para consumo em outros locais de forma irrestrita, sem auto-serviço (self-service) na preparação de qualquer tipo.

Grupo 4 – Horário: 06h-14h

Setor: Feira livre – Apenas gêneros alimentícios e espaçamento de 3 metros entre as barracas.

Grupo 5 – Horário: 10h-16h

Setores: Salões de beleza, barbearias, esmalterias, clínicas de estética e afins, poderão funcionar apenas com agendamento, limitando o número de clientes a um por atendente, com espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre os clientes, respeitando-se as demais restrições comuns às demais atividades.