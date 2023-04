Setur fecha parceria para alavancar Turismo no Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 07:56 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur) firmou uma parceria com a CVC, durante a WTM 2023, maior feira de Turismo da América Latina, que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 deste mês, na Expo Center Norte, em São Paulo. A parceria vai permitir que a CVC realize a convenção B2B no Rio, em maio, com apoio da secretaria.

Também ficou acordada a participação da Setur na Convenção de Vendas da CVC Viagens, que será realizada em Balneário Camboriú (SC) no mês de junho. Por outro lado, a CVC se comprometeu a fornecer dados, informações e análises sobre o fluxo de visitantes nacionais e internacionais para o estado do Rio de Janeiro para subsidiar políticas públicas e atração de visitantes.

– Essa parceria público-privada é fundamental para desenvolver o turismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Temos uma carência muito grande de dados e informações de inteligência e estamos buscando isso junto a empresas do setor, como a CVC Corp e outras. Precisamos conhecer melhor o nosso turista e ter acesso a números para avançarmos ainda mais na promoção do turismo do nosso estado. Estamos nos organizando para termos, em breve, um banco de dados que vai servir como norte para as tomadas de decisões – explicou Tutuca.

Consolidar o Rio de Janeiro como principal destino turístico do país é um dos grandes desafios da Setur esse para os próximos anos. Uma das estratégias é focar em destinos que historicamente já são grandes emissores de turistas para o estado, como Argentina e Chile, no internacional, e São Paulo, no doméstico. Mas também buscar outras áreas de atuação onde há espaço para crescer, como o mercado norte-americano por exemplo.

A WTM 2023 reuniu cerca de 15 mil pessoas e mais de 500 expositores. Com 120m², o estande do Rio foi um dos mais visitados da feira e contava com uma imagem do Cristo Redentor que fez sucesso entre os visitantes que paravam para tirar fotos.

Participaram do estande representantes das cidades do interior fluminense, da hotelaria, operadores, agências, entre outros profissionais do trade turístico do estado. Alguns municípios, como Paraty, Angra dos Reis e Búzios, levaram seus próprios estandes. Ao todo, 55 instituições do Rio de Janeiro (públicas e privadas) estiveram representadas no evento.

– Foram três dias intensos, de muito trabalho pelo turismo do Rio de Janeiro. Neste curto período de tempo, consegui fazer reuniões que talvez não conseguisse agendar em um mês. A facilidade e proximidade com as empresas ajuda e acelera o processo. Por isso a importância de estarmos presentes nas feiras e eventos – destacou Tutuca.