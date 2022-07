Sexta edição do evento de tecnologia e empreendedorismo é realizada em Cachoeiras de Macacu

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 16:06 horas

Projeto itinerante chega à Região Serrana visando ampliar o acesso do produtor ao mundo da tecnologia

Cachoeira do Macacu- O município de Cachoeiras de Macacu, Região Serrana do Rio, recebe nos dias 29 e 30 de julho, a sexta edição do projeto Fazenda Legal. O Projeto é uma iniciativa da Pesagro- Rio e da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em parceria com a Faerj, busca levar conhecimento técnico para os produtores rurais. Os participantes poderão contar com ações totalmente voltadas para o homem do campo.

– O projeto tem por objetivo levar ao agricultor, novas tecnologias ampliando seu campo de atuação além de servir de mecanismo para que o trabalhador rural possa impulsionar seus negócios. Estamos trazendo inovação tecnológica e qualidade de vida para o produtor rural – ressaltou Alex Grillo, secretário de Estado de Agricultura.

O público presente nos dois dias de evento, poderá usufruir de diversos serviços gratuitos entre palestras, debates e poderão interagir com expositores da região. O evento tem como objetivo conectar agricultores às empresas desenvolvedoras de tecnologia e investidores. Os presentes terão acesso à tecnologia, informação, assessoramento jurídico, além de parceiros financeiros com linhas de crédito oferecidas para que o agricultor possa impulsionar seu negócio.

– Chegamos à sexta edição do Fazenda Legal, em Cachoeiras de Macacu, seguros de que estamos contribuindo muito para o desenvolvimento do setor agropecuário no estado do Rio de Janeiro. Cachoeiras é um município estratégico, capaz de receber produtores rurais de Nova Friburgo, Tanguá e Rio Bonito, por exemplo. É fundamental difundirmos tecnologia e informação para que os produtores possam tomar as melhores decisões e prosperar em seus empreendimentos – concluiu Paulo Renato Marques, presidente da Pesagro-Rio.

Os extensionistas rurais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) vão ministrar palestras sobre segurança alimentar e dar orientações a programas de incentivo da produção agropecuária por meio do crédito facilitado. A fruticultura será um dos temas abordados nesta edição, destacando os desafios do manejo e a conduta apropriada no cultivo da goiaba. O presidente da Emater-Rio, Marcelo Costa, salientou os trabalhos de cidadania rural e capacitação técnica realizados continuamente nas comunidades.

– Proporcionamos a troca de saberes e práticas entre os produtores e extensionistas locais para dar fluidez aos processos produtivos e desenvolver as atividades agropecuárias. A Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por exemplo, é uma ferramenta estratégica importante para o escoamento de produtos como a goiaba, que tem uma cadeia forte na região. Vamos reforçar a segurança nutricional a partir dessa política e dar recomendações aos produtores no manejo agroecológico das culturas agrícolas – pontuou.

Sendo este, um projeto itinerante, visa percorrer mais quatro municípios contemplados levando a tecnologia do futuro, na busca do fortalecimento no empreendedorismo rural.