Shopping Park Sul é premiado pela Abrasce

O Vírgula funciona como agente catalisador do desenvolvimento socioeconômico regional, promovendo de maneira gratuita aos usuários a inovação e o empreendedorismo que são motores do progresso.

O Vírgula Hub de Inovação fica localizado no Shopping Park Sul, e é um projeto realizado em conjunto com diversas instituições como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Universidade Federal Fluminense, SEBRAE, CDL, UniFOA, UGB e conta com o incentivo da FAPERJ.

Volta Redonda – O Shopping Park Sul, que fica localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, recebeu na noite desta quarta-feira (26), um dos troféus do Prêmio Abrasce com o projeto Vírgula Hub de Inovação – Park Sul, agente de desenvolvimento econômico e social.