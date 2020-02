Shopping Park Sul estará aberto durante os dias de folia

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 14:40 horas

Programação infantil é inspirada no Carnaval de Salvador

Volta Redonda – Para aqueles que preferem o conforto e a comodidade dos shoppings para o lazer com a criançada, o Park Sul tem uma boa notícia. Em pleno Carnaval, de sábado (22) a terça-feira (25), o shopping promove o evento “Park Folia”, uma programação especial para os pequenos com música, desfile de fantasias, animadores, brincadeiras, além da presença de personagens infantis nos quatro dias, das 14h às 18h. E o que é melhor: com entrada gratuita.

Na trilha do sucesso da edição do ano passado, o Park Sul reedita a ação, com algumas novidades. O destaque para este ano fica por conta do mini trio elétrico pelos corredores do shopping, em alusão ao Carnaval de Salvador. “As crianças vão poder brincar em espaço amplo, e ao abrigo de sol e chuva, o que confere mais tranquilidade aos pais e responsáveis”, declara o coordenador de marketing do shopping, Rodrigo Mattos.

Carnaval Pet

Na quarta-feira de cinzas (26) será a vez do BloCÃO, evento voltado para o público pet, no mesmo local, com distribuição de brindes e desfile de fantasia dos amigos de quatro patas, às 16h. A entrada é gratuita também.

Pós-Carnaval

E a folia não vai parar por aí. O evento “Ressaquinha de Carnaval” acontece nos dias 28/02, 29/02 e 01/03, das 14h às 18h.

Confira o horário especial de funcionamento do shopping Park Sul no Carnaval:

As lojas funcionarão todos os dias de Carnaval.

Sábado e domingo: horário normal – das 10h às 22h (sábado) e das 14h às 20h (domingo). Alimentação normal.

Segunda (24) e terça-feira (25): Lojas das 14h às 20h. Alimentação: das 11h às 22h

Dia 26/02 (quarta-feira): das 12h às 22h

Havan: Diariamente das 10h às 22h